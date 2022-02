Megkezdődött a gyerekek oltása a lévai kórházban

A lévai Agel kórházban kedden megkezdődött az öt és 12 év közötti gyerekek oltása a COVID-19 betegség ellen a Pfizer/BioNTech vakcinájával.

-illusztráció- (Fotó: TASR/Henrich Mišovič)

Az oltás feltétele az előzetes regisztráció. A gyerekeket keddenként, 7:30 és 11:00 között fogják oltani. Erről Katarína Strošková, a lévai kórház oltóközpontjának vezetője tájékoztatott kedden.

A gyerekeket kizárólag a törvényes képviselőjük kíséretében fogják beoltani. A helyszínen be kell mutatni a gyermekorvosi beutalót - mely igazolja, hogy a gyermek oltható a COVID-19 elleni vakcinával -, és az egészségbiztosítási kártyát. A gyerekek mellett a kórházban a felnőtteket is oltják a vakcina első, második és harmadik adagjával. Az érdeklődők le is teszteltethetik magukat.

A lévai kórházban pillanatnyilag öt COVID-pozitív pácienst kezelnek standard oxigénellátással. Egy beteg mesterséges lélegeztetésre szorul.

TASR