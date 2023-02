Megkezdődött a nagy orosz offenzíva?

Az orosz erők visszaszerezték a kezdeményezést Ukrajnában, és megkezdték következő nagy offenzívájukat Luhanszk régióban – derült ki az Institute for the Study of War (ISW) amerikai elemzőintézet legfrissebb jelentésében .

Azt, hogy az orosz offenzíva megkezdődött az ISW arra alapozza, hogy legalább három nagy orosz hadosztály vetettek be támadó hadműveletekben. Az orosz hadműveletek üteme a nyugat-luhanszki Szvatove-Kreminna vonal mentén jelentősen megnőtt az elmúlt héten – tette hozzá az elemzőintézet.

Az ukránok azt állítják egyelőre sikerült megakadályozniuk, hogy az orosz erők jelentős előnyöket szerezzenek. Az orosz források szerint reguláris orosz csapatok támadják a ukrán védelmi vonalakat és csekély előrenyomulást hajtanak végre Harkiv és Luhanszk megye határának mentén. Az oroszok szerint kisebb győzelmeket már sikerült elérniük Szvatovétól északnyugatra, Kupjanszk közelében, valamint Kreminnától nyugatra.

NEW: Russian forces have regained the initiative in #Ukraine and have begun their next major offensive in #Luhansk Oblast. (1/8)https://t.co/RJk789ogNT pic.twitter.com/imKBU7d5Rq