Megkezdődött a toronydaru bontása a krasznahorkai várban

Kedden elkezdték bontani azt a toronydarut, amit a Rozsnyói járásban, Krasznahorka várában használtak a 2012-es tűzvész utáni helyreállítás során. A bontást két napig tart, helikopter segítségével végzik – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Mété Tímea, Szlovák Nemzeti Múzeum (SNM) – Betléri Múzeum igazgatója.

Fotó: TASR

„A toronydarut a kivitelező rendelte meg 2012-ben az építkezési anyag mozgatására. Ezt követően a darut egy másik vállalkozó bérelte és használta a tetőépítéshez" - mondta Máté Tímea, és hozzátette, hogy a múzeum 2015 októberétől bérelte a darut, mivel a vár helyreállításánál továbbra is szükség volt rá.

A toronydarut az előkészítő munkák során is használták, a tűzben megégett elemek áthelyezésénél. Az építőanyagokat is ezzel emelték be a várkomplexumba. A toronydaru segítségével mozgatták a lánchíd egyik elemét, ami a várudvaron van kiállítva, és II. Miksa császár ágyúját, amit a 16. században öntöttek.

A krasznahorkai várban 2012. március 10-én pusztított tűz, majd másnap ismét lángra kapott. Az eset során hatalmas károk keletkeztek.

Idén novemberben az Szlovák Nemzeti Múzeum kiírta a versenypályázatot a helyreállítására, a beruházás értéke 19 630 000 euró. A SNM célja a várkastély teljes körű helyreállítása és a környék rendbetétele.



(TASR)