Megmérethetik a vérnyomásukat a Kassa és Pozsony között közlekedő vonatok utasai

Megmérethetik a vérnyomásukat és a koleszterinszintjüket a Pozsony és Kassa között közlekedő gyorsvonatok utasai.

-illusztráció- (Fotó: Unsplash)

A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) megelőzést és egészségfejlesztést célzó akciója keddtől péntekig (november 24.) tart – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Dominik Drevický, a ZSSK kommunikációs osztályának munkatársa.

„Már nem jellemző, hogy a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint csak az időseket érinti. Sajnos egyre többen kapnak szívinfarktust a fiatalabb korosztályba tartozók közül is. Ezért is örülünk a lehetőségnek, hogy a vonaton is beszélgethetünk erről az emberekkel"

- mondta Ivana Šoóšová, a Szlovák Szív Alapítvány (Slovenská nadácia srdca) ügyintézője.

Az alapítvány és az Egészségesebb Szívért Unió (Únia pre zdravšie srdce) Polgári Társulás önkéntesei kedden az Ex 609-es vonaton mérték meg az érdeklődők vérnyomását, a többi három napon pedig az Ex 609-es és az Ex 602-es jelzésű szerelvényen (Kassa: 7.07 – Pozsony, főállomás: 12.33) lehet vérnyomást méretni.

„A szerelvény közösségi kocsija ismét olyan hellyé alakul át, ahol segítünk az embereknek"

- mondta Karol Martinček, a Szlovák Vasúttársaság igazgatótanácsának tagja, az üzleti részleg igazgatója.

TASR