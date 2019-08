Megnyitott a világ legnagyobb bicikliparkolója (FOTÓ)

Az eredetileg mintegy hatezer, a most lezárult bővítési munkálatok lezárulta után azonban immár 12 ezer 656 férőhelyes parkolót a 340 ezer lakosú város főpályaudvara alatt hozták létre.

A háromszintes mélygarázs ezzel átvette a vezetést az eddigi csúcstartónak számító, 9400 férőhelyes tokiói létesítménytől.

A parkolóban 480 helyet alakítottak ki teherbiciklik számára. A kerékpárosokat fényjelzések irányítják a legközelebbi üres parkolóhelyhez.

Utrecht Train Station's brand new bike parking opens Aug 19. It will have 12,500 bike parking spaces covering 17,000m².



Apple HQ opened in 2017. It has 11,000 car parking spaces covering 325,000m².



Who is building the smart city, again? pic.twitter.com/3DilIGI7W2