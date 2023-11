Megöltek egy aktivistát, aki gyilkosságokat követett nyomon Mexikóban

Megölték Mexikóban azt az aktivistát, aki a latin-amerikai ország egyik legveszélyesebb városában elkövetett gyilkosságokat dokumentálta - derült ki a hatóságok szerdai bejelentéséből.

Adolfo Enríquez egyik fotója a közösségi oldaláról

Adolfo Enríquezt a Guanajuato államban található León városában ölték meg. Az amerikai határhoz közeli városban elkövetett gyilkosságok száma a harmadik legmagasabb országszerte.

Enríquez, aki a közösségi médiában jogállamot követelő aktivistának nevezte magát, évek óta tette közzé León gyilkossági statisztikáit, és még néhány órával a halála előtt is ezzel foglalkozott. Emellett videókat tett fel rablásokról is és az elkövetők azonosítását kérte az emberektől. Híre azt követően terjedt el országszerte, hogy az interneten olyan biztonsági kamerás felvételt tett közzé, melyen egy nőt halálra késelnek. A videofelvétel felrázta a rendőrséget is, a hatóságok pedig nemsokára megtalálták és őrizetbe vették az elkövetőt.

Helyi sajtóforrások úgy tudják, Enríquez éppen egy étteremből lépett ki, mikor agyonlőtték; az elkövetők motorbiciklin elmenekültek.

A városban október folyamán 64 gyilkosságot jelentettek be.

Mexikóban aggasztóan nagy számban követnek el gyilkosságokat a jobb közbiztonságért küzdő aktivisták ellen. Az egyik legismertebb eset a kábítószerkartellek erőszakcselekményeit dokumentáló blogger, Maria Elizabeth Macíasé, akit 2011-ben öltek meg a határ menti Tamaulipas államban. A rendőrség a nő holttestén egy, vélhetően a Zetas nevű kartell által írt cetlit talált, "a kutatásaim miatt jutottam ide" felirattal.

A Global Witness nemzetközi környezetvédelmi szervezet egy 2022-es jelentésében emellett felhívta a figyelmet arra, hogy Mexikó egyúttal a környezetvédelmi aktivisták számára is a világ legveszélyesebb helye: 2021-ben 54 aktivistát gyilkoltak meg.

(MTI)