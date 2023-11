Megölték a WHO munkatársát és családját Gázában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik munkatársa, 6 hónapos csecsemője, férje és két testvére is életét vesztette a Gázai övezetben zajló harcokban - írta az X-en közzétett bejegyzésében a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz kedd este.