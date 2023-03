Megőrült az időjárás a Csallóközben és Pozsonyban (FOTÓK, VIDEÓK)

Márciusi hóvihar tarkította a keddi időjárást az ország délnyugati részén.

A pozsonyi hóvihar (Fotók: TASR - további képekért kattints a fotóra!)

Már tegnap is ítéletidőre figyelmeztettek a meteorológusok: a hét első napján viharos szél tombolt országszerte, a hegyvidékeken orkán erejű szél dudált.

A viharos szél kedden hófelhőket repített a Csallóköz és a főváros fölé, helyenként pillanatokon belül fehérré változott a táj, és néhol még villámlott is.

Dara szerű hó szakadt a Dunaszerdahelyi járás legtöbb településén is.

A télies hangulatú időjárás aztán amilyen gyorsan jött, olyan tempósan távozott is: a hó a legtöbb helyen néhány percen belül elolvadt, és azóta elszórtan még a nap is kisütött. A viharos szél viszont velünk maradt, és az előrejelzés szerint a nap hátralévő részén is elkísér bennünket. Az időjósok szerint csak az esti órákban csillapodik majd, holnap pedig már csak gyenge légmozgásra van kilátás.

A hőmérséklet azonban jelentősen csökken, többfelé akár fagypont alá is süllyedhet, éppen ezért a meteorológusok fagyok veszélyére figyelmeztetnek, ami elsősorban a gyümölcsösökben okozhat nagyobb károkat. Az előrejelzés szerint a Csallóközben a legalacsonyabb hőmérséklet keddről szerdára virradóra -2 Celsius-fok lehet.



(parameter)