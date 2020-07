Megpróbálják elkaszálni a miniszterelnököt

A Smer-SD képviselői és a független képviselők bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő ellen részben a diplomamunkájával kapcsolatban felmerült plágiumgyanú miatt.

Blanár és Raši eddig tartották egymástól a tisztes távolságot, most azonban összefogtak Matovič ellen (Fotó: TASR)

A másik ok, hogy az ellenzék szerint Matovič megszegte a miniszterelnöki esküt. Eszerint a feladatait becsületesen, lelkiismeretesen és az állampolgárok javát szolgálva kellene ellátnia. A közös indítvány előterjesztéséről kedden tájékoztatott Juraj Blanár, a Smer-SD alelnöke és Richard Raši független képviselő.

A parlament elnökének hét napja van rá, hogy összehívja a rendkívüli ülést, amelyen napirendre tűzik a bizalmatlansági indítványt.

Blanár elmondása szerint a plágiumügy nem az egyetlen ok, amely miatt az ellenzéki képviselők a miniszterelnök távozását követelik. Szerintük Matovič amellett, hogy megszegte a miniszterelnöki esküt, eltért a kormányprogramtól is, amelynek alapján korábban bizalmat kapott a kormány. Ezen kívül a felkészületlenséget, a gyenge válságkezelést és a világjárvány utáni komplett átalakítási terv hiányát is a kormányfő szemére vetik.

Vesztettünk 100 milliót?

A Smer-SD szerint továbbá a brüsszeli csúcstalálkozón Matovič inkompetenciája, felkészületlensége és passzivitása ahhoz vezetett, hogy Szlovákia több száz millió eurótól esett el. Arról nem tesznek említést, hogy a "veszteség" mellett kb. 40 milliárdot kap Szlovákia.

Raši emlékeztetett arra, hogy Matovičot már múlt héten lemondásra szólították fel, miután a diplomamunkaüggyel összefüggésben beismerte, hogy tolvaj. A független képviselő szerint a kormányfő nem tartotta be a választások előtt tett ígéreteit, például azt, hogy átláthatóan, pályázati úton fogják kiválogatni a vezető tisztviselőket. Hangsúlyozta, hogy ha Matovičot nem sikerül leváltani vagy nem távozik önként, Szlovákia lesz az egyetlen ország, amelynek egyik vezetője nélkülöz minden önkritikát.

A médiában megjelent információk szerint a kormányfő adórendszerről írott diplomamunkája plágium. Állítólag két, közgazdászok által írt könyvből is átemelt bele részleteket. Matovič a közösségi oldalán elnézést kért minden tisztességes diáktól, akik semmilyen módon nem csaltak a tanulmányaik alatt. Elismerte, hogy diákként bizonyos dolgokat lemásolt, és ezért valószínűleg el kellene venni tőle a titulusát. A kormányfői posztról akkor mond le, ha teljesítette az összes, választások előtt tett ígéretét.

Az ellenzék nem rendelkezik elegendő szavazattal a kormányfő leváltásához. A koalíció nem kívánja Matovič távozását, ezért a bizalmatlansági indítványt valószínűleg elvetik. Ellenkező esetben a kormányfő leváltásával együtt a kormány is megbukna.

(TASR)