Mégse evakuálják az orosz falut, ami elszenvedhette a Kis Csernobilt

Korábban arról volt szó, hogy Nyonoksza település lakóit szerda reggel 5 és 7 óra között költöztetik ki az otthonaikból. Ezt viszont az oroszok lefújták.

A TASS azt is közölte, hogy a múlt heti baleset áldozatait ellátó orvosokat Moszkvába vitték orvosi vizsgálatra. Ők egyébként védőruhát viseltek, amikor a baleset után a helyszínre mentek, és légzőkészüléket is használtak. Ugyanakkor titoktartási szerződést is alá kellett írniuk.

Nyugati lapok korábban arról írtak, hogy a fegyverkísérlet során történt robbanás után a sugárzó törmelék szóródhatott szét Nyonoksza település közelében, emiatt került volna sor az evakuálásra, ám az oroszok először az egész üggyel kapcsolatban titkolóztak, majd ostobaságnak nevezték, hogy egyáltalán evakuálásról van szó.

Hadiipari források úgy vélik, hogy az orosz hadsereg egy nukleáris hajtóművel rendelkező, Skyfall néven is ismert rakétával kísérleteztek, amelyet Vlagyimir Putyin először 2018-ban mutatott be. A rakéta elvileg korlátlan hatótávolságú, emellett képes kikerülni az amerikai rakétavédelmi rendszereket, ám a szakértők a bejelentés óta kétségbe vonják a technológia létezését. A halálos balesettel végződő teszt után még kevésbé tűnik hihetőnek Vlagyimir Putyin bejelentése - írja az Index.

(Index)