Mégsem marad brüsszeli képviselet nélkül a felvidéki magyarság!

Kedden Pozsonyban tanácskoztak a visegrádi négyek külügyminiszterei, és ha már a szlovák fővárosban járt a magyar diplomácia vezetője is, az elég ok arra, hogy Szíjjártó Péter egy-két jó szóra megálljon az MKP főhadiszállásán. Itt hangzott el, a brüsszeli képviseletünk be van biztosítva, még ha sem az MKP, sem pedig a Híd nem szerzett elegendő szavazatot a szombati európai parlamenti választásokon.