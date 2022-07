Mégsem mond le Hegedüs Zsuzsa, Orbán egyik tanácsadója

Ezen a héten írtunk arról, hogy beadta lemondását Hegedüs Zsuzsa, aki Orbán egyik főtanácsadója volt - most viszont mégis meggondolta magát, állítása szerint a miniszterelnök Bécsben elmondott beszéde győzte meg őt.

Fotó: MTI

„Nem ravaszkodok, utalok, kerülgetem a forró kását, világos, direkt álláspontom van, magamat migráció- és bevándorlásellenes politikusként definiálom. Ez nem faji kérdés, ez kulturális kérdés. A civilizációnkat úgy akarjuk fenntartani, ahogyan az most van” - ezt mondta a magyar miniszterelnök Bécsben

Ennek a hatására fogalmazott úgy Hegedüs, hogy: "lemondása okafogyottá vált”.

„20 évi ismeretségünk és barátságunk következtében azt is tudom, hogy ez a nyilvános korrigálás mibe került neked, ezért még annál is jobban értékelem a mai lépésedet, mint amit maga a téma indokol. Olyannyira, hogy az első reakcióm az volt, hogy ezzel a nyilvános megszólalással a lemondásom is okafogyottá vált. De ami még fontosabb, ezt, némi gondolkodás után, néhány órával később is így gondolom, azaz okafogyottnak tartom.” - írja levelében Hegedüs, amit el is juttatott Orbánhoz.

„Úgyhogy, ahogy 2010 előtt is és természetesen utána is, függetlenül attól, hogy hivatalosan a főtanácsadód vagyok vagy nem, a segítségemre a továbbiakban is, az elmúlt 20 évhez hasonlóan, számíthatsz” – zárja a levelét Hegedüs

Frissítés (14:59) - Újabb fordulat következett be az ügyben: Hegedüs Zsuzsa a 24.hu kérésére azt nyilatkozta, hogy a "lemondása okafogyottá vált” nem azt jelenti, hogy nem mond le, hiszen felmondását már július 31-ével elfogadták.



(444.hu, HVG.hu)