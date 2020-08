Megsérülhetett egy észak-koreai nukleáris létesítmény

Egy Reureshez által megosztott műholdkép szerint megsérülhetett Észak-Koreában egy nukleáris létesítmény az áradó Kuryong-folyó miatt.

A folyó a jelek szerint a partján álló Yongbyon atomkutató központ hűtőházait rongálhatta meg - írja a 24.hu.

A Koreai-félszigeten nagy esőzések voltak az elmúlt napokban, amelyek áradásokat is okoztak több helyen.

A North 38 nevű Észak-Koreával foglalkozó amerikai think tank szerint az 5 megawattos reaktorral felszerelt atomlétesítmény fegyverekbe is használható plutóniumot is képes előállítani, azonban az áradások miatt nem üzemel már egy ideje. A szakértők szerint, ha nem sikerül megoldani a hűtőházak védelmét, akkor be kell zárni a létesítményt.



(via24.hu)