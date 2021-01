Megsínyli az euróövezet a koronavírus durva mutációját

Londoni makrogazdasági elemzők szerint valószínűleg túlságosan derűlátók voltak az euróövezeti gazdaság idei fellendülésre adott eddigi előrejelzések, mivel a korábbi változatoknál sokkal fertőzőképesebb koronavírus-variánsok terjedése miatt elhúzódhat a korlátozások feloldása.

Illusztráció (wikipédia)

A Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport londoni kutatási részlege (BofA Global Research) kedd este ismertetett, felülvizsgált prognózisában közölte: egy teljes százalékponttal, az eddigi 3,9 százalékról 2,9 százalékra csökkentette a valutaunió hazai össztermékének (GDP) idei átlagos növekedésre szóló becslését.

A ház számításai szerint az euróövezeti GDP-érték a tavalyi negyedik negyedévben 1,4 százalékkal csökkenhetett negyedéves összevetésben. A cég londoni elemzői azzal számolnak, hogy az idei első negyedévben is még 0,9 százalékos GDP-visszaesés várható a valutaunióban. A BofA Global Research becslése szerint a tavalyi év egészében 7 százalékkal zuhanhatott az euróövezet együttes hazai összterméke.

A valutauniós átlagon belül a ház Spanyolországban valószínűsíti a legmélyebb tavalyi recessziót: keddi előrejelzése szerint a spanyol gazdaság teljesítménye 2020-ban 11,2 százalékkal esett. A cég londoni elemzői közölték: a 2021-re szóló, 2,9 százalékos, egész évi euróövezeti GDP-növekedéssel számoló új prognózisukra is határozottan lefelé mutató kockázatok hatnak.

A Bank of America kutatási részlegének előrejelzési forgatókönyve azt valószínűsíti, hogy az euróövezeti oltási program jelentősen felgyorsul, és az első negyedév végéig a valutauniós országok lakosságának 10 százaléka megkapja a koronavírus elleni vakcinát. Ha azonban az oltási program ennél lassabban bontakozik ki, és/vagy ha újabb, még gyorsabban terjedő koronavírus-variánsok jelennének meg Európában, az euróövezeti gazdaság idei növekedés üteme közelebb lenne az 1-2 százalékos sávhoz - áll a BofA Global Research kedden Londonban bemutatott előrejelzésében.

Az euróövezeti gazdaság idei kilátását más nagy londoni házak is borúlátó módon ítélik meg. A Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő Londonban ismertetett, 2021-re szóló tanulmányában közölte, hogy negatív kilátást tart érvényben az euróövezet hitelképességére.

A Moody's szerint ez tükrözi azt a jelentős gazdasági és költségvetési bizonytalanságot, amely a valutauniós gazdaságot a koronavírus-sokk miatt terheli. A Moody's előzetes számításai szerint az euróövezeti GDP-érték 2020-ban 7,7 százalékkal zuhanhatott. A cég 2021-re ugyanakkor a Bank of America előrejelzésénél erőteljesebb, 4,6 százalékos növekedést vár az euróövezetben, mindenekelőtt éppen a tavalyi mély recesszióból eredő bázishatások, valamint a folytatódó expanzív államháztartási és monetáris politika miatt. A Moody's közölte azt is, hogy az idei évre szóló növekedési prognózisa figyelembe veszi az euróövezet háztartási és üzleti szektorának jó hitelpiaci hozzáférését is.

A hitelminősítő várakozása szerint ugyanakkor az euróövezetben csak Litvánia gazdasága éri el az idei év végére a járvány előtti teljesítményét a reálértéken számolt hazai össztermék mércéjén mérve, a nagy euróövezeti gazdaságok - Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország - esetében a Moody's szerint ez legalább 2022-ig eltart.

