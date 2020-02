Megszakítják a velencei karnevált a koronavírus miatt

A koronavírus-járvány olaszországi terjedése miatt megszakítják a velencei karnevált - jelentette be vasárnap Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány kormányzója.

A karnevál eredetileg keddig tartott volna.

"Drasztikus eszközökhöz kell folyamodnunk" - hangsúlyozta újságíróknak Zaia. Arra a kérdésre, hogy ez a karneváli események lemondását is jelenti-e, a kormányzó azt válaszolta, hogy a bejelentésre váró rendkívüli intézkedések ezt is tartalmazzák, "és még több mást is".

Közben Venetóban 17-ről 25-re nőtt az új koronavírus fertőzöttjeinek száma, beleértve azt a két idős embert is, aki Velencében került kórházba.

Az észak-olaszországi Lombardia tartomány kormányzója előzőleg azt közölte, hogy 89-re emelkedett a kór lombardiai fertőzöttjeinek száma. Fél nappal korábban, szombat éjjel még 54 fertőzöttről tudtak Lombardiában.

Az új adatok ismeretében országosan 115 fölé emelkedett az új koronavírus (Covid-19) okozta esetek száma.

Giuseppe Conte miniszterelnök vasárnapra virradó éjjel rendkívüli, törvényerejű intézkedéseket jelentett be, amelyekkel két hétre vesztegzár alá helyezték az új koronavírus okozta járvány két olaszországi gócpontját.

Az intézkedés Lombardiában a Milánó közeli Lodi város térségében lévő 11 önkormányzat lakosait érinti, közel 47 ezer embert. Az északkeleti Veneto tartományban 3500 embert helyeztek karantén alá Vo' Euganeo területén, amely Padova körzetében van.



(MTI)