Megszámolta a zsozsót, majd megcsókolta a borítékot. Vietnamiak tucatjainak intéztek állampolgárságot a belügynél

Egy tanú leplezte le a belügyminisztériumnál kiépült korrupt rendszert az állampolgárságszerzésre, melyben a tárca két vezető beosztású munkatársa, valamint a vietnami közösség egy elismert tagja is részt vett - írja az Aktuality.sk.

Illusztráció

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) néhány évvel ezelőtt vizsgálódni kezdett a vietnami közösség tagjai által megszerzett szlovák állampolgárság mögötti korrupciógyanú ügyében, kamerát helyeztek el a belügy speciális anyakönyvi hivatalát vezető munkatárs irodájában, amely felvételén tetten érték, amint pénzt fogad el a másik gyanúsítottól.

Az Alena K. elleni, vizsgálati fogságra vonatkozó javaslat ban az ügyész azt írta, a nő az egyik alkalommal, mikor a gyanúsított távozott az irodájából, megszámolta az általa hozott borítékban lévő pénzt, majd meg is csókolta a borítékot.

Alena K.-t és három másik személyt 2020-ban korrupcióval, köztisztviselői hatalommal való visszaéléssel vádoltak meg. Alena K.-n kívül a belügy vezető beosztású hivatalnokai közül még köztük volt Peter D. aki addig az állampolgársági részleget vezette.

A harmadik gyanúsított egy bizonyos Kim N. volt, a szlovákiai vietnami közösség elismert képviselője, a negyedik pedig Bekim A. Az általuk kiépített rendszer mintegy két évig (2018-2020) működött a belügyön belül.

Az ügyben már véget ért a nyomozás, folyamatban van a vádemelési javaslat benyújtása.

Alena K. lényegében már 2020-ban elismerte az összes ellene felhozot ügyet, azt állítva, hogy a "köszönetnyilvánításokat" ajándékként vette el, nem sértett törvényt az ügyvitelével kapcsolatban, és nem érti, miért vallott kudarcot az utóbbi években. Elismerte azt is, hogy a pénzből, amit ő kapott, ajándékokat, alkoholt, kávét, parfümöt vásárolt a kollégáinak is. A rendőrök dokumentáltak egy olyan esetet is, mely során egy másik miniszteri hivatalnoknak vitt ilyen ajándékot, figyelmességként egy diákkal kapcsolatban.

Alena K. ellen bizonyítékként szolgált egy piros boríték, melyben ő egyfajta nyilvántartást vezetett a kérvényezőkről különböző megjegyzésekkel.

A rendőrök 2018 és 2020 között 30 konkrét esetet dokumentáltak, a kenőpénzek elsősorban vietnami személyektől érkeztek, 300 és 1000 euró értékben. A gyanúsított Bekim A. ezt nem saját pénzéből fizette, hanem a gyanú szerint beszedte a vietnami kérvényezőktől. Kim N. pedig a közösség nagyrabecsült tagja volt, akire a kérvényezők gyakran mindennemű meghatalmazás nélkül bízták az irataikat, anyakönyvi dokumentumaikat.

Kim N. is elismerte, hogy ennek részese volt, a pénzt viszont a köszönetnyilvánítás eszközeként tekintett, ami szerinte az ő kultúrájában hétköznapi.

Ezt az egész rendszerint pedig egy tanú leplezte le, aki vallomást tett egy teljesen független ügyben, mely során őt kérték meg az állampolgárság "intézésére".

(Aktuality.sk)