Megszólalt az ekecsi kettős gyilkosság gyanúsítottjának volt férje

Amint arról beszámoltunk , hétfőn őrizetbe vették a 2017 márciusában történt ekecsi kettős gyilkosság gyanúsítottját, a 39 éves B. Erzsébetet. Most megszólalt a nő volt férje.

Az ekecsi házaspár, Monozlai Béla és Friderika 2017. március 9-én lett brutális gyilkosság áldozata. A 64 éves férfit hét, 61 éves feleségét ötvenöt késszúrással végezte ki a kegyetlen elkövető. A gyilkosság elkövetésével B. Erzsébetet, a család rokonát gyanúsítják.



A meggyilkolt házaspár lánya a Nový Časnak azt nyilatkozta: bízik benne, hogy az elkövető elnyeri méltó büntetését.

„Az egész a pénz miatt történt. A szüleimtől 7 ezer eurót akart kérni, mert kölcsönt vett fel, és a gyilkosság napján kellett volna 3 ezret visszafizetnie. A szüleim minden bizonnyal nem akartak neki adni, ezért megölte őket“

– nyilatkozta a lapnak a házaspár lánya.

B. Erzsébet 13 éven keresztül élt házasságban, jelenleg azonban már egyedülálló.

„Néhány hónappal ezelőtt váltam el tőle. Beismerte nekem, hogy a gyilkosság napján ő járt elsőként a helyszínen. Azt nem mondta, hogy megölte őket – én már csak hozzágondoltam. Az életben sosem gondoltam volna, hogy képes lenne ilyesmire. Semmi pénzért nem szabadott volna megtennie“

– mondta a Nový Časnak a gyanúsított volt férje.

Kérdésünkre Mária Linkešová rendőrségi szóvivő hivatalosan is megerősítette, hogy a gyilkossági ügy gyanúsítottja B. Erzsébet. Amennyiben a gyanúsított bűnössége a bíróság előtt is beigazolódik, akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is számíthat.

