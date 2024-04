Megszólalt a gyerekkínzással gyanúsított apa lánya és testvére. Máshogy történt az egész?

Mint arról korábban beszámoltunk, a nagyszombati rendőrség eljárást indított egy házaspár ellen, akik kegyetlenül bántak négy gyerekükkel. Most viszont a Čas.sk-nak megszólalt az apa első lánya és a férfi testvére is, ami egészen új fényt visz a történetbe.

Forrás: Nový Čas

A gyermekbántalmazás a nagyszombati járásbeli Dolné Orešany községben történt, és úgy derült rá fény, hogy a helyi alapiskola igazgatónőjének feltűntek a legidősebb gyermek, a 12 éves Adrián sérülései. A testén zúzódásokat, illetve lánc okozta sérüléseket fedeztek fel.

A két szülőt, a 32 éves Jaroslavát és a 47 éves Milant közeli hozzátartozó különösen kegyetlen kínzásával, bántalmazásával gyanúsították meg, a gyermekeket pedig szociális otthonban helyezték el.

A rendőrség által közzétett részletek szerint a kihallgatás során kiderült, hogy a bántalmazások a szülök részéről már legalább 2020 óta tartottak – az apa gyakran heti háromszor is megverte a gyerekeket (12, 8, 5 és 3 évesek). Büntetésképpen lánccal, övvel és kézzel ütötte őket, valamint bezárta őket egy szobába. A rendőrök a lakásban a szoba, illetve a hűtő ajtaján is lakatot találtak. Ha a gyerekek nem fogadtak szót, állítólag gyakran 24 órán keresztül is éheztették őket. Ilyen alkalmakkor a szülők arra kényszerítették gyerekeiket, hogy nézzék, ahogyan esznek előttük, közben pedig provokálták őket. A vallomások szerint a bántalmazásokat elsősorban az apa követte el, viszont az anya semmit sem tett ez ellen.

A férfi rokonai ugyanakkor nem tudják elfogadni, hogy Milan ilyesmire képes lett volna. Nővére szerint a férfi nem egy gyerekkínzó. "Tudják, mi semmiről nem tudtunk, csak akkor, amikor Milan már börtönben ült" - mondta. Hozzátette, a férfi rendesen járt munkába, miközben a partnere otthon ült és szerinte még csak nem is főzött. "Gondoskodott a gyerekeikről, hogy ne éhezzenek. A lakat csak azért volt a hűtőn, hogy a gyerekek ne nyitogassák folyton, mert ők kivettek egy joghurtot, kicsit beleettek és már dobták is ki" - magyarázta a nő a fura "biztonsági intézkedéseket".Elmondta azt is, hogy adományokból is kaptak ételt, és amikor pénzhez jutottak, maga a polgármester asszony ment el velük bevásárolni.

Milannak két felnőtt gyereke van, egy fia és egy lánya is, és mindkettejüknek jó emlékei vannak a gyerekkorukból. "Engem apán soha nem ütött meg. És a testvéreimet sem. Láttam őket ruha nélkül, mikor öltöztek át, és soha semmilyen nyoma nem volt kínzásnak. Rendesen kaptak enni is. Mindent megtett értük, a partnere viszont mindegyik terhessége alatt ivott és cigizett is. Futott a szeretői után, apámra meg otthon hagyta a gyerekeket. Rendben tartotta a ház környékét és a gyerekek minden ünnepkor kaptak tortát.

A családot rendszeresen látogatták a szociális hivatal munkatársai is, de mindig mindent rendben találtak.

(Čas.sk)