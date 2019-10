Megszólalt Kočner öccse: maffia stílusú vállalkozások nincsenek halottak nélkül

"A maffia stílusú vállakozásokat egyszerűen nem lehet halottak nélkül vezetni. Egyszerűen képtelenség" - tárja szét a karját a minden lében kanál nagyvállalkozó 8 évvel fiatalabb testvére. Ezzel a mondattal jelzi, mit is gondol a bátyjáról. Ivan teljesen más életet folytat, egy bazini kávézóban dolgozik, de mindenről van véleménye. A maffia mindig jelen volt itt, és mindig voltak olyanok is, akik pénzért bármire kaphatóak, akik megvásárolhatóak. Fel is sorolja az általa legismertebbnek tartott szlovákiai bűnözői csoportokat, amelyek a 90-es évek káoszából nőttek ki, és védelmi pénz beszedéséből, zsarolásból, bérgyilkosságból éltek és szinte egymást is kiirtották.

Sýkora-klán, Sátorék, Pápayék, Černák bandája, ezek az albánoktól tanulták a brutalitást, a fapofa magatartást az ukránoktól és az egymás elleni gyűlöletet az oroszoktól. "Marian csupán annyit tett, hogy ezeket az embereket összeterelte, összehozta és kihasználta. Sokan őt politikusnak tartották, ami pedig sosem volt, csak megrendezett dolgokat. Mindössze jól tudta, hogy az egykori kommunisták hajlandóak lesznek kihasználni magukat, korrumpálódnak. Ilyen egyszerű ez. Csak nem mondtam meglepőt?" - teszi fel a költői kérdést a Kuciak-gyilkossággal is megvádolt üzletember öccse, aki nem tér ki semmilyen kérdés elől, és a testvére védelmében nem ejt egy szót sem. Azt sem mondja, hogy mondjuk reméli, hogy a bátyjának nincs köze a nagymácsédi kettős gyilkossághoz.

"Mindjárt gondoltam, hogy az Marianhoz kapcsolható. Azok az ügyek, amelyek itt az elmúlt 15-20 esztendőben zajlottak, valahogy minden összefüggésbe volt hozható vele." - véli a kisebbik Kočner, aki hisz abban, hogy az ország megszabadulhat a maffiától.

Még abban az államfőválasztási klipben is szerepelt, amelyben a későbbi eredményes jelölt, Zuzana Čaputová azt játsza el, ahogy Marian Kočner hasonmásának javaslatát elutasítja egy kávézóban.

(Mladá fronta DNES)