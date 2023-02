Megszünteti az ellenőrzést a szlovák határon a cseh kormány

Megszünteti szombaton éjfélkor a szlovák határon bevezetett ellenőrzést a cseh kormány - jelentette be Vít Rakusan belügyminiszter a cseh kormány szerdai ülése utáni sajtótájékoztatón.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

A cseh kabinet szeptember végén vezette be az ellenőrzéseket a szlovák határon, hogy megfékezze az illegális migrációt. Rakusan szerint azóta a helyzet lényegesen megjavult, ezért a továbbiakban már el lehet tekinteni ettől a rendkívüli intézkedéstől. Rendőrök azonban továbbra is nagyobb számban figyelik majd a határátkelőket és a zöldhatárt is. "Szükség esetén a kormány kész változtatni döntésén" - tette hozzá a miniszter. Másfelől - emlékeztetett Vít Rakusan -, az Európai Unió szabályzata csak négy hónapig teszi lehetővé a tagországoknak, hogy ideiglenesen ellenőrzésük alá vonják a belső schengeni határokat.

A miniszter elmondta, hogy a vonatokat a szlovák oldalon továbbra is közös-cseh-szlovák rendőri őrsök fogják ellenőrizni, hogy kiszűrjék az esetleges migránsokat.

A cseh kormány már egy hete kivonta a katonákat és a vámosokat a határőrizetből. Petr Fiala miniszterelnök szerint ez újabb lépés volt ahhoz, hogy a cseh-szlovák határon megszüntethessék a rendkívüli helyzetet.

A szlovák kormány többször is élesen bírálta Prága lépését, de a csehek kitartottak döntésük mellett. A két kormányfő találkozóján novemberben Prágában azonban abban egyetértésre jutottak, hogy a problémát elsősorban a külső schengeni határok őrizetének megerősítésével kellene megoldani.

MTI