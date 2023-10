Megtalálták október hónap legrészegebb emberét!

Előzetesen is bocsánatot szeretnénk kérni, hogy csak most szombaton hozzuk le a hét talán legfontosabb cikkét: Szerdán sikerült megtaláni október legrészegebb szlovákiai állampolgárát!

Illusztráció (TASR)

Ezt a büszke címet egy 70 éves nyugdíjas férfi érdemelte ki, aki Partizánske városában döntötta meg a rekordot.

Még a rendőröknek is sikerült felfigyelniük a különös tehetségű férfira, aki még egy lapáttal is rátett, hiszen a nem mindennapi tálentumát egy biciklin közlekedve mutatta be délután 14:00 óra tájékán a nagyvilágnak.

Hála Istennek, hogy ott voltak az egyenruhások, hiszen felszerelve egy alkoholszondávval, sietve le tudták mérni, hogy mekkora szellemóriás is ez a férfi.

A 14:40 órás mérés azt mutatta: 4,94 ezrelékes volt a férfi véralkoholszintje.

A rekorder bevallotta, hogy a helyi kocsmában szokott gyakorolni, most is onann tartott hazafelé.

A rendőrök végül a Facebookon osztották meg ezt a remek hírt, hozzátéve, mások ilyen állapotban már lábra sem tudtak volna állni, nemhogy vígan kerékpározni a városban.

Innen is gratulálunk a rekordernek!



(FB)