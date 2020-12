Megtelnek a tátrai síközpontok szilveszterre – így néz ki az idei síszezon a pandémia árnyékában

Kevés a hó a síközpontok lejtőin, de sem ez, sem a koronavírus-járvány nem vette el az emberek kedvét attól, hogy az idei szilvesztert a hegyekben töltsék.

Fotó: TASR - illusztráció

Az Aktuality.sk beszámolója szerint akárcsak az előző években, várhatóan idén is megtelnek a legnépszerűbb szlovákiai síközpontok szilveszterre. A Lomnici-csúcsnál például már most is nehéz parkolóhelyet találni.

A Központi Válságstáb döntése értelmében a lockdown ellenére is nyitva lehetnek a síközpontok, a sízés ugyanis szabadtéri, individuális sportnak számít, ami engedélyezett. Érvényes azonban, hogy a 10 évnél idősebb vendégeknek 72 óránál nem régebbi negatív antigén- vagy PCR-tesztet kell felmutatniuk. Ez tehát azt jelenti, hogy ha valaki három napnál hosszabb ideig tartózkodik a síközpontban, akkor helyben ismét csináltatnia kell tesztet.

A legtöbb síközpontban biztosítják az antigéntesztelést. Néhol ingyenes, máshol viszont 10, sőt, akár 25 eurót is kérnek érte.

Külföldi turisták nélkül is jócskán akadnak látogatók a tátrai síközpontokban, a legnépszerűbb helyek már szilveszter előtt pár nappal teltházasak. Mindez annak ellenére, hogy az idei szezonnak a járványon kívül az időjárás sem kedvezett: a karácsony előtti havazást többfelé eső váltotta fel, a lejtőkön pedig kevés a hó. Többen a síelés helyett inkább a túrázást választották.

Boris Kollár parlamenti elnök Donovalyn lévő síközpontja is működik már december elejétől, a lap szerint pedig mostanra parkolóhelyet is nehéz találni a környékén.



(aktuality.sk)