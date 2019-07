Megtelt Pozsony központja, néhány fejes melegen üdvözli a felvonulást

Mária Patakyová ombudsman és Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere már korábban is jelezte, támogatja a rendezvényt. Juraj Droba, Pozsony megye vezetője pedig videón keresztül szól az egybegyűlt közönséghez.

Vallo üzenetének fő mondanivalója, hogy "Pozsony mindig szabad és toleráns város lesz."

A szivárványos mozgalom alapvetései közé tartozik, hogy a homoszexualitás a heteroszexualitással azonos értékű, illetve hogy a társadalmi elfogadáshoz és a jogegyenlőség eléréséhez szükség van rá, hogy a melegek és leszbikusok nyíltan felvállalják szexuális orientációjukat.

Pozsonyban ma egy másik felvonulást is tartanak, a "Büszkék a családra" (Hrdí na rodinu) elnevezésűt, amelyen a gyerekgyárosnak is csúfolt, Boris Kollár is részt vesz, akinek tíz csemetéje van kilenc különböző partenrétől. "Csendben jöttem támogatni ezt a felvonulást" - mondja a Sme rodina pártelnöke, aki szerint a családok jogi védelme megfelelő.

Čaputová korábban közölte: a Szivárványos Felvonuláson nem vesz részt, ahogy a Büszkék a családra nevű kezdeményezés felvonulásán sem. Ugyanakkor hangsúlyozta: tiszteletben tartja minden közösség és kisebbség szabad véleménynyilvánítási jogát, illetve arra való igyekezetét, hogy felhívja a figyelmet a jogaira.

DenníkN/para