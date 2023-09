Megteltek élettel a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola folyosói

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola tanévnyitója a diákok ünnepi műsorával vette kezdetét. Nagy Gréta Emma és Kulcsár Réka Emese éneke, illetve Hencze Hunor szavalata után az iskola igazgatója, Nagy Árpád köszöntötte a diákokat.

„Remélem, mindenkinek sikerült kipihennie az elmúlt tanév fáradalmait, és újult erővel, tudásvággyal, tenni akarással vág neki a következő tanévnek. A nagyobbak már ismerősen lépnek be az ajtón, tudják, mi vár rájuk, de a legkisebbek még csak most fogják kóstolgatni azt, hogy milyen is az iskola. Bízom abban, hogy egyetlen elsős sem fog csalódni ebben az intézményben, s szeretettel fognak belépni ebbe az iskolába” – hangzottak el az igazgató szavai, aki miután köszöntötte és sok szép pillanatot kívánt a diákoknak, a szülőkhöz is szólt néhány szót. Köszönetét fejezte ki, amiért egy magyar tanítási nyelvű alapiskolát, a Szabó Gyula Alapiskolát választották gyermekeiknek. Elmondta, nekik, mint pedagógusoknak és a szülőknek közös a céljuk. „Gyermekeink boldogulása, a felvidéki magyarságunk és annak megmaradása a tét. A jövőnk a tét” – húzta alá.

Nagy Árpád a végzős tanulókat sem hagyta buzdító szavak nélkül. Mint mondta, nehéz év áll a kilencedikes diákok előtt, hiszen el kell dönteniük, hogy az alapiskola befejezése után, hol szeretnék folytatni tanulmányaikat. Beszédében ösztönözte őket a kitartásra és szorgalomra annak érdekében, hogy céljaikat elérjék.

„Remélem, diákjaink belátják, hogy tanulás nélkül nem lehet tudáshoz jutni, tudás nélkül pedig nem lehet az életben boldogulni”

– tette hozzá.

A megnyitón részt vett Dunaszerdahely alpolgármestere, Karaffa Attila is, aki sok sikert kívánt az új tanévhez a gyermekeknek és a pedagógusoknak egyaránt. Köszöntőjében továbbá Széchenyi István szavait idézte:

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn.”

Az ünnepi beszédeket követően a diákok osztályfőnökeikkel együtt az osztálytermekbe vonultak, ahol egy rövid ismertetővel folytatódott a tanévnyitó.

A Szabó Gyula Alapiskola 69 elsőssel kezdte meg a 2023/24-es tanévet. Az új tanulókkal így 737-re nőtt diákjaik száma.

(SzC)