Megtudtuk, mi lehet az új szlovákiai magyar párt neve

Sem az MKP, sem a Híd, sem pedig az Összefogás neve nem szerepel majd az alakulóban lévő új szlovákiai magyar párt megnevezésében, tudta meg a Paraméter.

Cséfalvay Á. András felvétele

„Magyarok, Nemzetiségek, Régiók” – ez a három szó szerepelhet a gyűjtőpárt nevében, azonban ez csak amolyan „alcíme” lesz a párt hivatalos megnevezésének – erősítette meg értesülésünket Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke.

„Ez is a lehetőségek közt szerepel" – válaszolta kérdésünkre Forró Krisztián, az MKP elnöke. Králik Róberttől, az MKP sajtótitkárától megtudtuk, a párt hivatalos neve „Szövetség” vagy „Közös Út” lehet. Hozzátette, a decemberi tárgyalások során nyolc-tíz különböző névjavaslat is felmerült, még egy hivatásos PR ügynökséget is megbíztak a névalkotással, ennek a cégnek a javaslatát azonban végül elvetették.

Králik Róbert szerint egyébként az MKP a „Magyar” névhez ragaszkodott, a Híd pedig a „Régiók”-hoz és a „Nemzetiségek”-hez.

„Ahogy sok más kérdésben, ebben a név ügyében sem született döntés, több verzió létezik. Arról beszéltünk, hogy a »Magyarok, Nemzetiségek, Régiók« lehet a név kiegészítése, egyfajta alcím. Egyébként az egyik utolsó tárgyaláson az alcím kapcsán is elhangzott egy stilisztikai-nyelvi kifogás az egyik partner részéről, tehát elvileg ez sem lett véglegesen lezárva. Azért lehetne ez az alcím, mert ez fejezi ki leginkább azt a célcsoportot, amelyet az egységes magyar párt meg kíván szólítani" – mondta a Paraméternek Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke.

Azt még nem tudni, lesz-e folytatása és ha igen, milyen formában a tavaly megrekedt hárompárti egyeztető tárgyalásoknak, Králik szerint erről kedden egy online elnökségi ülésen dönt az MKP.

(jéel)