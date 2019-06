Megünnepelték a dunaszerdahelyi sport- és kulturális sikereket

Elsőként a dunaszerdahelyi városi kézilabdaklub női csapatának bajnoki címére. Horváth Zoltán klubelnök beszélt arról, hogy ez a siker a dunaszerdahelyi kézilabda hagyományainak, a bele fektetett mindennapos munka, az edzői gárdának, továbbá a város, a szülők, illetve magánszemélyek és cégek támogatásának eredménye. Emlékeztetett arra, hogy a klub minden csapata megállta a helyét a saját bajnokságában.

A felnőtt női csapat bajnok lett az I. ligában, a következő idényben pedig már a cseh-szlovák MOL Ligában versenyezhet. „Szent elképzelésünk, hogy a fiatal tehetségeinkre építjük a női csapatot és bízunk benne hogy most már cseh-szlovák szinten is megálljuk a helyünket. Az első évben a tisztes helytállás a cél, a másodikban az első hatban végezni és a harmadik évben pedig jöhet, ami a csövön kifér” – fogalmazott Horváth Zoltán.

Az U14-es csapat korosztályának szlovák bajnokává vált. „A lányok döntő többsége három éve még két klub játékosa volt, egyesítésükből alakult ki olyan egységes csapat, hogy a lányoknak ma eszükbe sem jut, hogy valaha ki melyik csapatban játszott. Nagy köszönet a lányoknak, hogy ezzel is bizonyos üzenetet közvetítenek a közösségünk felé” – jegyezte meg a bajnoki cím kapcsán a klubelnök.

Történelmi sikert ért el a 2018/2019-es bajnokságban a DAC futballklub is, melynek elnöke, Végh Tibor emlékeztetett arra, hogy az elmúlt év legnagyobb teljesítménye emellett az volt, hogy sikerült befejezni a stadiont és az akadémiát is. „Sokunk álmát sikerült megvalósítani, adtunk Dunaszerdahelynek egy olyan sportlétesítményt, amelyet sokan irigyelhetnek. Itt már nemzetközi válogatott mérkőzést, és BL-mérkőzést is lehet játszani az elődöntőig” – húzta alá.

Végh Tibor

Hakszer Roland, a Dunaszerdahelyi Birkózóklub elnöke az idei évükből kiemelte a diák országos bajnokságokon megszerezett három bajnoki címet, valamint a kadétok szabadfogású bajnokságának dunaszerdahelyi megrendezését

Csiba Tibor, az Ippon Karate Klub vezetője azt emelte ki, hogy idén tíz versenyen vettek részt, amelyek közül hat nemzetközi volt. Júniusban az Európa-bajnokságon két ezüstérmet szereztek versenyzőik saját kategóriájukban. Összesítve ez idő alatt 45 érmet szereztek, ebből 7 arany, 16 ezüst és 22 bronz. Az ősz folyamán Budapestre, Torinóba és Lengyelországba is készülnek nagyszabású nemzetközi versenyekre.

A dunaszerdahelyi székhelyű kulturális csoportok közül a Gézengúzok a Duna Menti Tavaszon a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj című népmese feldolgozásával szerzett aranysávos minősítéssel dicsekedtek. Vezetőjük, Csörgey Tünde kifejtette, hogy a gyerekek örömteli játéka bizonyította, hogy sikeres darabról van szó.

Kuklis Katalin

Ugyancsak sikeres évet tudhat maga mögött az idén 49 éves Fókusz színjátszó csoport, melyet ezúttal nem Jarábik Gabriella, hanem Kuklis Katalin mutatott be. Ők A császárnő új ruhája c. mesefeldolgozással szereztek aranysávot a DMT-n, fődíjat pedig Mosonmagyaróváron egy nemzetközi fesztiválon.

Beszámolt sikereikről a Csallóközi Táncegyüttessel Oláh Attila, kiemelve az Apró Csallóközi aranysávját a rimaszombati Eszterláncról, majd elmondta azt is, hogy szeptembertől már öt korosztályban táncolnak náluk a gyerekek, összesen pedig mintegy 140 fiatalt mozgatnak meg.

Oláh Attila

A Vox Camerata kórus kerületi énekversenyen múlt vasárnap megszerzett aranysávos minősítéséről Miske Tamás beszélt.

A tapsot követően Hájos Zoltán átadta a kézicsapatok tagjainak a kupát, Nagy Krisztián, a képviselő-testület sportbizottságának elnöke pedig az érmeket.

(SzT)