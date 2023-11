Megvan, hol helyezik el a Lidl versenyén nyert játszó- és pihenőparkot Nagymegyeren

A nagymegyeri képviselő-testület legutóbbi ülésén határoztak arról, hol helyezik el a városban a Lidl által indított újabb versenyen elnyert, Tisztás (Čistinka) nevű szabadidős létesítményt.

Soóky Marián - Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!

A versenyt 5 különböző kategóriában hirdették meg, Nagymegyer a 9 ezernél kevesebb lakossal rendelkező városok mezőnyében került ki győztesen.

Ez egyébként a legkisebb méretű települések kategóriája, Nagymegyer pedig 284 ezer szavazattal nyert (naponta lehetett szavazni), ami pedig az összes kategóriát illetően is az egy városra leadott legtöbb szavazat.

Lőcse a 9-15 ezres városok között 189 ezer szavazattal lett az első, Rozsnyó és Vágbeszterce pedig a saját kategóriáikban (16-22 ezer, ill. több mint 35 ezer lakos) csupán 36, illetve 32 ezer szavazattal győzött. Az ötödik győztes Kassa Dargovi hősök nevű lakótelepe lett önálló egységként (22-35 ezer lakos), innen 77 ezer szavazatot adtak le.

Fotók: Lidl

A részvételt a képviselő-testületi ülésen megköszönte Soóky Marián polgármester is, különösen úgy, hogy végig szoros csatában voltak a kategória második helyezettjével.

Elárulta azt is, hogy jövőre június 24-én tervezik átadni a játszóparkot, addigra kell elkészülni az engedélyeztetésével.

Előzetesen három helyszín merült fel, az egyik a Fučík utca, ahol egy keskenyebb park állt volna rendelkezésre. A polgármester szavai szerint ezt azért vetették el, mert egyrészt kétoldalról úttest szegélyezi a keskeny zöld sávot, ráadásul sok fát kellett volna kivágni. A másik helyszín a stadion területe lett volna, azt viszont a Lidl azért nem támogatta, mivel sportolásra alkalmas edző- és multifunkciós pálya már rendelkezésre áll. Harmadikként az Ifjúsági téren lévő park merült fel, az adóhivatal épületével szembeni terület, amely kellően nagy ahhoz, hogy megépülhessen a Tisztás játszópark.

A szabadidős létesítmény egyébként négy elemből áll, az egyik maga egy padokkal ellátott árnyékolt pihenőrész, a másik egy sportpálya (focira, kosárlabdára, kézilabdára, röplabdára és asztaliteniszre is alkalmas), a harmadik egy edzőpálya, a negyedik pedig egy játszótér.

Csémi István

A képviselő-testület több tagja is egy komoly létesítménynek ítélte a Tisztás játszóparkot, Csémi István meg is jegyezte, hogy a Lidl által biztosított, 260 ezer eurót érő létesítményekhez a városnak önköltségen ki kell alakítania a higiéniai hátteret mellékhelyiségekkel és pelenkázóval. "A megvalósítása igényelheti a kamerarendszer bővítését is, és közelben van a TSM telephelye, ami a létesítmény karbantartását, tisztáttartását és a mellékhelyiségek működtetését végezheti. Ilyen játszóterünk önköltségen nem épülhetne meg, de biztosítanunk kell hozzá a többit, hogy egy komoly komplexum épüljön itt ki" - fogalmazott.

A játszópark elhelyezését egyhangúlag szavazta meg a testület.

(SzT)