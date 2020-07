Megvan ki irányíthatja a dunaszerdahelyi járási hivatalt, nem az MKP jelölte, nem magyar, de beszél magyarul

Nem váltak be az előrejelzések, a jelöltek neve alapján nem az MKP és nem is az Összefogás nevezte a déli járásokban a járási hivatalok elöljáróit. Igor Matovič szerint depolitizálják az állami közigazgatást, de a jelölteket a párt választotta ki. Azt állítják, pártatlanul. Gyimesi György (OĽaNO) szerint a déli járásokba jelölt elöljárók többsége, például a dunaszerdahelyi is, beszél magyarul.

Fotó: TASR

A dunaszerdehelyi járási hivatalt várhatóan Michal Deraj fogja vezetni, jelentette be hétfőn Igor Matovič kormányfő. Deraj környezetvédő, az állami természetvédelmi hivatal alkalmazottja, a Za našu vodu civilszervezet aktivistája, aki a 2018-as helyhatósági választáson indult Hegyéte polgármesteri posztjáért. Deraj egyébként a lista alapján Dunaszerdahelyen lakik.

„Úgy akarunk dolgozni, hogy fejlesszük a járásokat, és olyan stratégiai területekkel is tudjunk fogllakozni, mint például a vízforrások tisztasága a Csallóközben, és az életszínvonal növelése a járásban, amiben segíthet a hatékony, transzparens és nem korrupt államigazgatás, amely mindenki érdekében dolgozik, és senkivel sem kivételezik” - jelentette ki Deraj a bemutatásán.

Nem lesz magyar elöljárója egyetlen déli járásnak sem, legalábbis az OĽaNO által közzétett lista gyors vizsgálata alapján. A Galántai járásban Ján Duranský, a Komáromiban Juraj Pekarík, az Érsekújváriban Ladislav Hamran, a Vágsellyeiben Dionýz Solár, a Szenciben Katarína Sowiňská lesz az elöljáró. A teljes lista megtalálható itt: prednostovia.sk. Gyimesi György (OĽaNO) szerint azonban a déli járásokba jelölt elöljáról nagy része beszél magyarul. „Habár szlovák nevük van, de a legtöbb déli járás, például a a Galántai, a Dunaszerdahelyi, a Komáromi, az Érsekújvári és a Vágsellyei járások elöljárójelöltjei beszélnek magyarul" - mondta a Paraméternek Gyimesi.

Depolitizált államigazgatás, polgármester, tanár, légiirányító is lehet elöljáró

Igor Matovič szerint a párt ezzel depolitizálja az államigazgatást, habár a jelölteket a párt parlamenti képviselőcsoportja választotta ki. „Eddig úgy volt, hogy a politikai pártok senkit sem kérdeztek meg.

Jöttek, javaslataikat elküldték a kormányba és az elöljárókkal együtt több tucat embert lecseréltek a hivatalokban aszerint, hogy kinek kellett munkát adni. Oda az unokatestvért, oda a nénikét, oda meg valami ismerőst. A szakmaiság csak a negyedik helyen volt” - magyarázta, hogy szerinte eddig hogy működött a rendszer.

A kormányfő szerint ennek most már vége, a kormány csak a hivatalvezetőt nevezi ki, a többi alkalmazottnak nem kell majd a kirúgástól tartania. Igaz, majd valamikor később, mert most még ki fogják rúgni azokat, akiket szerintük az előző kormány(ok) helyeztek pozícióba.

Azt nem árulta el, hogy milyen feltételeknek kellett megfelelniük a jelölteknek. „Jelöltek helyi civilszervezetek, aktivisták, a ZMOS” - mondta Matovic azzal, hogy saját pártjához közel álló jelölt csak 9 van a listán. A jelöltek között van polgármester, vállalkozó, tanár, ügyvéd és légiirányító is.

Várják a bejelentéseket

A lista azonban még változhat, az OĽaNO ugyanis kádereztetné a jelölteket. Kijelentette, hogy felelősséget vállalnak a leendő elöljárókért, de számolniuk kell azzal, hogy bármikor kirúghatják őket. A jelöltek a kinevezésüket csak jövő héten, várhatóan a július 15-i kormányülésen vehetik át, addig ugyanis „nyilvános lusztrációt” szervez a legnagyobb kormánypárt. Matovič szerint ugyan ők is átvilágították a jelölteket, de

mindenkit arra kérnek, hogy jelentsék, tudnak valamilyen terhelőt valamelyik a jelöltről. Az anonim bejelentésekkel azonban nem foglalkoznak, a bejelentőnek meg kell adnia nevét, címét és telefonszámát.

A kormányfő azonban ígéri, hogy bizalmasan kezelik ezeket a személyes adatokat. A bejelentéseket a hét végéig várják.

Úgy látszik az MKP nem jelölt

A jelöltek nevének nyilvánosságra hozatalával bebizonyosodott az is, hogy sem az MKP, sem az MKÖ jelöltjei – ha voltak ilyenek – nem szereznek elöljárói posztot. Pedig május végén még Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő is azt mondta a Paraméternek, hogy a déli járásokban az MKP jelöltjeit befogadja az OĽaNO, ez a most nyilvánosságra hozott lista alapján nem igazolódott. Gyimesi szerint azonban az MKP a "trianoni memorandumával" rontotta el az együttműködést. "Mondtam már korábban is, hoyg 5 perc villogásért kidobtak az ablakon négy év termékeny együttműködést" - mondta a Paraméternek Gyimesi.

- lpj -