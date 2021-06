Megvan, ki ülhet a Kultminor igazgatói székébe

A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) új igazgatója Alena Kotvanová lesz. Az új vezetőt a kulturális miniszter, Natália Milanová nevezi ki.

Fotó: Juhász László

A bizottság június 22-én, a jelöltek nyilvános meghallgatása után döntött az új igazgató személyéről - tájékoztatta a TASR hírügynökséget Michal Hajtol, a kulturális minisztérium államtitkári hivatalának munkatársa.

Korábbi cikkünkben már bemutattuk a KKA posztjára jelentkező jelölteket, köztük Alena Kotvanová is, aki a nyertes pályázatára átlagosan 87 pontot kapott. Az új igazgató 60 éves, több-kevesebb megszakítással 2013 óta a kisebbségi kormánybiztos hivatalában dolgozik, négy évig igazgatóként. Petőcz Kálmánhoz hasonlóan dolgozott a Szlovák Helsinki Bizottságnál és a kormányhivatal emberjogi és esélyegyenlőségi főosztályán is. Egy rövid időt ő is eltöltött a roma kormánybiztosi hivatalban. Kotvanová 1983-ban Kassán végzett tudományos ateizmust és filozófiát. Részt vett számos továbbképzésen (mediáció, holocaust, írás, kommunikáció), életrajzában pedig kiemeli, hogy 2005-től Tiffany üvegdíszítést tanít egy pozsonyi szabadidőközpontban. Angolul és oroszul beszél.

Kotvanová egy 16 oldalas prezentációt nyújtott be tervei bemutatására. Az anyag részletesen bemutatja a kisebbségek számának alakulását 1991-től, a lakosság demográfiai összetételét, és még számos statisztikai adatot tartalmaz. A prezentáció 12. oldalán tér rá tervei felvázolására. Kotvanová elsősorban felülvizsgálná az alap elmúlt három évben megvalósított támogatási tevékenységét, majd az elemzés alapján optimalizálná a költségeket, egyszerűsítené és átláthatóbbá tenné a támogatás folyamatát. Elképzelése szerint elejét kell venni annak, hogy a támogatások nagy része az év második felére irányuljon, és igazságossá kell tenni a támogatások regionális eloszlását. Pályázatában kiemeli annak fontosságát is, hogy takarékoskodni kell az energiafelhasználás terén, csökkenteni kell a műanyaghulladék mennyiségét, mégpedig „a KKA-ban és a támogatások kedvezményezettjeivel kapcsolatban egyaránt.“

A minisztérium április 20-án hirdette meg a pályázatot. Négyen jelentkeztek a posztra, közülük azonban csak hárman jelentek meg a nyilvános meghallgatáson.

Petőcz Kálmán emberi jogi szakértő, a Szlovák Helsinki Bizottság elnökének a pályázata 84 pontot szerzett, és a lőcsei Eduard Čonka, aki jelenleg a roma kisebbséggel foglalkozik, és a roma kormánybiztosi hivatal regionális koordinációért felelős főosztályát vezeti, átlagosan 69 pontot kapott.

Aki behatóan tanulmányozná, hogy az értékelő bizottság hogyan ítélte meg a pályázók munkáját, az ITT elolvashatja a szlovák nyelvű jegyzőkönyvet.

(TASR/para)