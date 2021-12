Megvan a megállapodás: 300 eurót kap készpénzben, aki 3 oltást felvesz, 200-at, aki egyet vagy kettőt, a boltok már pénteken kinyithatnak

Megegyezett a koalíció a nyugdíjasok oltásának ösztönzésében, és egyben a fokozatos nyitásban is. 300 eurót kapnak készpénzben a 60 évesnél idősebb beoltottak, ha mindhárom adagot felvették vagy még felveszik karácsonyig, vagyis december 24-ig. 200 euró jár annak, aki felveszi a második oltást, ha már az első megvan, és ugyancsak 200-at, az aki felveszi az elsőt, ha még egyet sem kapott. Várhatóan kötelező lesz az oltás a 60 éven felülieknek. Az óvatos nyitás január 9-ig olyan tempóban zajlik majd, ahogyan azt az egészségügyminiszter hétfőn javasolta.

A koalíciós pártok megegyeztek a 60 éven felüliek beoltásának ösztönzésében, és egyben a fokozatos nyitásban is január 9-ig. nem utalványt, hanem készpénzt kapnak majd, és az Igor Matovič pénzügyminiszter által javasoltnál kisebb összeget. 300 eurót kap az, aki december 24-ig felveszi a 3. oltást, vagy legalább beregisztrál az oltsá felvétrelére. Aki december 24-ig felveszi a második vagy az első oltást, az csak 200 eurót kap. Annak is jár a pénz, aki legalább december 24-ig regisztrálja magát az oltásra, és legalább január 15-ig fel is veszi az oltást.

Az iskolák is bezárnak egy hétre a karácsonyi szünet előtt, december 13-tól távoktatásba megy át a felső tagozat és a középiskolák az egész országban.

A nyitás korábban indul, mint ahogyan azt az egészségügyi miniszter hétfőn javasolta: már pénteken, vagyis december 10-én kinyithatnak a védettek, vagyis az oltottak és a betegségen átesettek számára, a hotelek és a sípályák viszont az eredeti tervnek megfelelően, december 25-n nyitnak.

A koalíció megegyezett abban is, hogy jövőre várhatóan bevezetik a kötelező oltást a 60 évesnél idősebbek számára.

