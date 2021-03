Megvan a páciens, aki akár a gatyáját is letolja, hogy mindenki róla beszéljen?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Alojz Hlina szerint Igor Matovič, az az ember, aki akár a gatyáját is letolja, csak mindenki róla beszéljen. Le lett tehát bazira leplezve a szlovák kormányfő? Ugyan már, van aki nem tudta róla eddig is, hogy tökéletesen bele van zúgva a saját magáról, önmaga idealizálta képbe? A slágerkérdés az, hogy képes-e megváltozni egy ilyen páciens? A válasz sejthető. Azzal együtt, hogy mennyire lehet veszélyben a mezei választópolgár. Nem csak bolondos miniszterelnöke miatt…!

Olyan dolgokat kér számon másokon, amilyeneket ő maga akárhányszor elkövet

A szlovák kormányfőről korábbi elv- és harcostársa a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) exelnöke, Alojz Hlina vallott meglehetősen kedőzetlenül a sajtónak. Hlina aki a 2012-es előrehozott parlamenti választásokon az OĽaNO listáján került be a parlamentbe egészen addig puszipajtása volt Matovičnak, amíg egy kvázi országjárás alkalmával kénytelen-kelletlen el nem töltött vele néhány napot egy lakókocsiban. Ekkor esett le Hlinának, hogy Igor szemrebbenés nélkül képes bárkit félrevezetni, ha azt marketingszempontból hasznosnak sejti. A kassai romák életkörülményeit például nulla perc alatt megjavította annak idején. Kizárólag a szájával persze, hogy pillanatok alatt úgy elfelejtse őket, mintha ott sem lett volna köztük soha. Hlina szerint az is jellemző a kormányfőre, hogy vizet prédikál és bort iszik. Vagyis olyan dolgokat kér számon másokon, amilyeneket ő maga akárhányszor elkövet. Így volt ez az egyszerű parlamenti bepiálástól kezdve a diplomamunka-lopásig bezárólag. Vagy például Matovič a minap kijelentette, Sulík 2011-es viselkedése vezetett Ján Kuciak és Martina Kušnírová halálához, "mert a Radičová-kormány megdöntésére szavazott. Miközben ő maga is ugyanúgy szavazott, mint Sulík. „Amikor ettől az embertől hallom a "Szlovákia demokratikus erői" szókapcsolatot, akkor bedugul a fülem"- fakadt ki Hlina. Akinek nincsenek kétségei affelől, hogy Matovič a kizárólag népszerűséghajhászás miatt hozatta be az országba a Szpunyik V vakcinát is. Matovič ekkor „valakit biztos megbízott az orosz sajtó monitorozásával, és aztán este azt nézegette, hogy cirill betűvel leírták a nevét. Lenyűgözte a gondolat, hogy róla írnak az orosz lapok" – véli Hlina. Igor Matovič régi harcostársa szerint mindezért mindenekelőtt az állampolgárok fognak megfizetni. Ezért vannak állandó veszélyben.

A parlamentbe is befészkelte magát a káosz? Ja, még nem!

Szóval van gond a napi politikában és a kormány körül, az tagadhatatlan. Egyelőre viszont magára hagyva is úgy működik látszólag a parlamentben a négypárti koalíció csapata mint egy tekintélyes karmester által irányított szimfónikus zenekar.

Ha az ellenzéki Smer-SD ennek ellenkezőjét sugallja is. Ezért javasolták a parlamentben hiába, hogy Zuzana Čaputová államfő, Boris Kollár házelnök (Sme rodina) és Igor Matovič kormányfő (OĽANO), intézzenek beszédet a lakossághoz és ismertessék az ország helyzetét. Nem ment át az ellenzéki követelés. Nem hitték el nekik az elkövetők, hogy már a parlamentbe is befészkelte magát a káosz.

Szlovák gazemberek magyar pénzmosodája

A kutyák tehát ugatnak, a karaván meg simán halad. A Matovič-kormány bűnüldöző szegmense szinte egyedüliként működik még, szinte zavartalanul. Eredményesen zajlanak ugyanis a vizsgálatok a közpénzek intézményes lopkodásában sáros gyanúsítottak ügyeiben. Az egyik legérdekesebb fejlemény például, az Állattenyésztő-ügy kapcsán derült ki, miszerint egy elismert magyarországi filmstúdió neve is előkerült az afférban. Konkrétan pénzmosodaként!

A kenőpénzek két cégen keresztül folydogáltak. Az egyik, a pozsonyi székhelyű, a 2016-tól a budapesti Filmteam tartozó Poragro volt, amely túlárazott tanácsadási díjakat számlázott ki a gazdáknak. 2018 és 2020 között a cég kilenc sikeres agrártámogatási projektért 1,76 millió euró értékben állított ki számlát.

Az Állattenyésztő-ügy gyanúsítottjai a Poragron keresztül egyébként kisebb agrárcégeket is megkörnyékeztek. Két olyan vállalkozásról tudni, amelyek bár mindössze 100-100 ezer eurós támogatást kaptak, de egyenként 20 ezer euró "tanácsadási díjat" voltak kénytelenek kifizetni, amit a magyar Filmteam leányvállalatának.

A pénzcsapokat a zsaruk zárták el, a szabad mozgást pedig a Covid akadályozza

Hát nem volt miből nagyban dubajozni? Hogyne lett volna, hiszen dőlt a lé, és tombolt a nagy-nagy szabadság. Most már ennek lett szépen vége. A pénzcsapokat a zsaruk zárták el, a szabad mozgást pedig a Covid akadályozza. Nemcsak a bűnözőkét, hanem az ártatlan polgárokét is…

A rekreációs célú külföldi utazások tilalma szombattól hatályos! Az óvintézkedéssel a kedvezőtlen szlovákiai és külföldi járványhelyzetre, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, egyhangúlag reagált a kormány.

Barak László