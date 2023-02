Megverték a cseh bajnokot idegenben a dunaszerdahelyi lányok!

A MOL extraliga 18. fordulójában a cseh bajnokhoz utazott a HC DAC Dunaszerdahely. A találkozón az első perctől remek formát mutattak a csallóközi sárga-kék játékosok, nem engedtek esélyt a hazai csapatnak. Fokozatosan növelve előnyüket, magabiztos győzelmet arattak Debre Viktorék.

Forrás: HC DAC - Facebook

“A remek forma mellett a szerencse is mellénk szegődött ma este. A védekezésünk és a támadásunk is végig hatékonyan működött. Emellett az egész csapat az igazán jó arcát mutatta. Ma délután a szerencse is mellénk szegődött, mert kapufáink is mind befelé pattantak. Ennek ellenére is jobbak voltunk a házigazdánál. Nagyon örülünk a győzelemnek, büszke vagyok a csapatra!” - nyilatkozta Debre Viktor vezetőedző.

MOL extraliga 18. forduló:

2023. február 25. szombat, 17:30, Most

DHK Banik Most - HC DAC Dunaszerdahely: 29-38 (15-22)

A dunaszerdahelyiek gólszerzői: Erika Rajnohová 8, Élö Beatrix 6, Eliška Desortová 5, Juhos Kata 5, Sári Barbara 4, Kristina Pastorková 4, Pénzes Mónika 3, Hornyák Bernadett 2, Németh Natália 1.

(hcdac)