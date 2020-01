Melbourne-ben is megemlékeztek Kobe Bryantről

"Őszintén gyászolok. Kobe a mentorom és a barátom volt. Te és a lányod a szívünkben éltek tovább örökké"

- írta a Twitteren Novak Djokovic, az Australian Open címvédője.

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 27, 2020

A világelső Rafael Nadal úgy fogalmazott:

"Ma korán arra a szörnyű hírre ébredtem, hogy a világ egyik legnagyobb sportolója elhunyt. Sokkot kaptam."

I woke up this morning with the horrible news of the tragic death of one of the greatest sportsman in the world. Kobe Bryant, his daughter Gianna and other passengers. My condolences to his wife and families. I am in shock. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 27, 2020

Rajtuk kívül több teniszező, köztük a Melbourne-ben 2014-ben győztes Stan Wawrinka, a kétszeres wimbledoni bajnok Petra Kvitova, a tinédzser tehetség, Cori Gauff és a korábbi világklasszis, Marija Sarapova is szomorúan reagált a tragédia hírére és együttérzését fejezte ki a hozzátartozóknak.

"Szörnyen szomorú"

- írta a legendás Rod Laver.

Terribly sad to wake up to this news today. RIP Kobe Bryant. Too young. Deepest condolences to family and friends of the sporting legend. — Rod Laver (@rodlaver) January 26, 2020

"Nyugodj békében Bryant. Túl fiatalon."

A többek között Kobe Bryantet és 13 éves lányát, Giannát szállító helikopter Los Angeles közelében zuhant le. A fedélzeten kilencen tartózkodtak, a pilóta és nyolc utas, a tragédiát senki sem élte túl.

(MTI)