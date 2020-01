Melegek, drogok, belügy – sok akadálya van az ellenzéki pártok koalíciójának

A DenníkN hétfő esti választási vitaműsora alapján, amelyen öt pártelnök, Andrej Kiska (Za ľudí), Michal Truban (PS-Spolu), Igor Matovič (OĽaNO), Richard Sulík (SaS) és Alojz Hlina (KDH) vett részt, a megegyezés nem fog könnyen megszületni.

Az AKO felmérése szerint a hatpárti koalíciónak 87 szavazata lenne a parlamentben, de ilyen széles koalíció még nem kormányzott Szlovákiában (hacsak nem számoljuk 5 pártnak az 1998-as koalíció egyik tagját, az SDK-t). Jelenleg a Sme rodina látszik a legproblémásabb társaságnek, az ő képviselőjük nem is volt ott a DenníkN hétfői beszélgetésén. Nélkülük azonban csak 73 képviselője lenne a koalíciónak.

Kell hat párt?

Elméletileg kihagyható lenne a kormányalakításból a KDH, amely a felmérés alapján csak 11 képviselői helyet szerezne, vagyis nélkülük még éppen meglenne a kormányzáshoz szükséges 76 voks. De azt is tudjuk, hogy a KDH is az ellenzék szűkebb körébe tartozik, tagja annak az négyesfogatnak – Za ľudí, PS-Spolu, OĽaNO, SaS és KDH –, amely tavaly decemberben „meg nem támadási szerződést” kötött a kampány idejére. És látva az SaS és az OľaNO elmúlt négy évét – a frakcióik alaposan megfogyatkoztak – a 76-os támogatottságú kormány nem lenne hosszú életű. Kérdés azonban, hogy milyen hosszú életű lenne a hatpárti koalíció, ha a pártok már a választások előtt sem tudnak megegyezni bizonyos kérdésekben.

Drogok és melegek

Emberi jogi kérdésekben biztosan nem lesz egyetértés a koalícióban, ha a Sme rodina is tagja lesz. A pártelnök Boris Kollár néhány nappal korábban adott interjút a lapnak, amiben több feltételt is szabott. Egyik például, hogy nem szabad bővíteni a melegek jogait, és változatlanul hagyná a jelenlegi, a büntetésen alapuló állami drogpolitikát is. Ebben a két kérdésben mindenképpen ütköznek majd a PS-Spoluval, amely a programja szerint lehetővé tenné az azonos nemű párok számára a regisztrált partnerséget, és a drogfogyasztás kérdésében is jóval liberálisabb álláspontot képvisel. „Nem tartjuk helyes állapotnak, amikor börtönnel vagy a feddhetetlenségük elvesztésével fenyegetnek fiatal embereket egyetlen marihuánás cigaretta miatt.” - áll a PS-Spolu programjában. Kollárnak ez nem probléma. „Csak szépen legyen bejegyzése (a bűnügyi nyilvántartásban) akár egy cigiért is. Nem kell füveznie” – indokolta a fiatalok megbélyegzését Kollár.

Mindenki a belügyet akarja

Boris Kollárnak azonban ennél komolyabb követelései is vannak: a fegyveres testületeket felügyelő két tárca – a belügy és a védelem – egyikét kéri magának. „Beszélhetünk esetleg arról, hogy a belügy- vagy a védelmi minisztérium, vagy például az SIS” - ismertette elképzelését Kollár a DennikN-nek adott interjújában.

A belügyi tárcáért azonban már bejelentkezett a Za ľudi, az OĽaNO és a KDH is. A hétfői vitában Andrej Kiska (Za ľudí) kijelentette, hogy akkor is igényt fognak tartani erre a posztra, ha az ellene folyó bűnügyi nyomozás nem fog befejeződni. Kiska ellen adócsalás miatt nyomoz a rendőrség, rosszul számolta ugyanis el a 2014-es elnöki kampányának költségeit. A hibákat azóta kijavította, a hiányzó adót is befizette, a rendőrségi nyomozás azonban ennek ellenére is folyamatban van. Kiskának ez a kijelentése nem tetszett több jelen lévő kollégájának sem, a leginkább Igor Matovičnak, aki szerint ez összeférhetetlenséget jelentene. De Kollárt sem szívesen látnák a belügyi poszt élén a pártelnökök, sokan alvilági kapcsolatokkal gyanúsítják őt, ismert például az 1990-es években, Kubában készült fotó, amelyiken egy ismert maffiózóval látható.

Lučanský megy vagy marad?

Nincs egyetértés a pártok között az országos rendőrfőkapitány személyének kérdésében sem. Kollár szerint Milan Lučanský, a 2018-ban kinevezett országos rendőrfőnök jól végzi dolgát, meg kell őt tartani, addig a másik öt párt vezetője azonnal leváltaná, ha erre lehetősége lenne. Igor Matovič szerint Lučanskýnak volt is olyan kijelentése, hogyha a választások után nem a Smer alakít kormányt, akkor lemond.

Nincs más út

Az ellentétek ellenére egyelőre mind a hat párt úgy véli, a jelenlegi ellenzéknek kell koalíciót alkotnia a választás után. A Smert, az SNS-t és Kotleba pártját elutasítja a Za ľudí, a PS-Spolu, az OľaNO, az SaS és a KDH is, vagyis más koalícióra nincs lehetőség. Sulík szerint ők sem szűkíthetik tovább a kört, vagyis Kollár pártját nem zárhatják ki. „Annyira leszűkítjük, hogy meghalunk a szépségtől, mert hiányozni fog néhány mandátum, és nem lesz belőle semmi” - mondta a kormányalakítási lehetőségekről az SaS elnöke. Kollár jelenleg szintén kizárja az együttműködést a Smerrel, az SNS-szel és Kotlebáékkal, vagyis ilyen feltételek mellett csak a hatpárti koalíció jöhetne létre. Ha nem sikerül - és egyik párt sem változtat álláspontján -, akkor előrehozott választások lehetnek.

(Para, dennikn)