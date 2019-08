Mellszobrot állítottak II. Koháry István grófnak a füleki templom előtti téren

„A diszkusszió során Erdős Vince elnökségi tag vetette fel, hogy van ugyan Koháry terünk a templom előtt, de hiányzik onnan a gróf szobra, és hogy a Koháry PT lehetne a kezdeményezője a szobor elhelyezésének a téren” – fejtette ki az elnök. A tervet a tagok elfogadták, de mivel a PT-nek nem állt rendelkezésére a szükséges pénzösszeg, közadományok gyűjtése mellett döntöttek, és bejegyeztették magukat a jövedelemadó 2%-ának fogadói közé is. A tagok eredetileg Koháry életnagyságú bronz szobrát szerették volna felállítani a téren, Estefán elmondása szerint azonban hamar kiderült, hogy az túl sokba kerülne.

Ennélfogva a kompromisszumos megoldás, vagyis mellszobor állítása mellett döntöttek, amely 4100 euróba került. A gránit talapzat ára megközelítőleg 1800 euró volt, ezt az önkormányzat állta. A mellszobrot Lantos Györgyi magyarországi szobrászművész készítette el.

Estefán elmondta: ez a PT utolsó megvalósított kezdeményezése, amely emlékezteti majd az utókort a tevékenységére. „Tekintettel arra, hogy a tagságunk kiöregedett, és sokan már az érdeklődésük ellenére nem tudnak fizikailag bekapcsolódni az aktivitásainkba, a fiatal generáció pedig nem mutat érdeklődést a polgári társulás iránt, úgy döntöttünk, hogy az év végével befejezzük a Koháry PT tevékenységét“ - zárta szavait az elnök.

II. Koháry István (1649 – 1731) költőként, tábornagyként, országbíróként és az utolsó füleki várkapitányként is ismert. Tizenöt éves volt, amikor elfoglalta ezt a tisztséget, ekkor esett el ugyanis az édesapja a csatatéren. Élete során rendíthetetlenül támogatta a Habsburgokat és a katolikus megújulást, a törökellenes harcok rettegett hadvezére volt, és jelentős hatással volt Fülek életére is. Támogatta a tudományok fejlődését és a közművelődést, ő építtette a város mai katolikus templomát is.

