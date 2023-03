Mely élelmiszerek fognak még drágulni, és melyeknél várható árcsökkenés?

A zöldségek ára rohamosan emelkedik, a vaj, az olaj és a tej viszont olcsóbb lett. A más országokban megfigyelhet tendencia azt mutatja, hogy az élelmiszerárak az elkövetkező időszakban nem fognak jelentősebb mértékben emelkedni – közölte összefoglalójában a Markíza.

A televízió szerint néhány héten vagy hónapon belül észlelhetjük a változást az üzletekben.

Martin Krajčovič, Modern Kereskedelem Szlovákiai Szövetségének (SAMO) vezetője elismerte, jelenleg nem könnyű a helyzet a zöldségfélék piacán, elsősorban az alacsony terméshozam miatt. „A kereskedők azonban minden tőlük telhetőt megtesznek szerteágazó erőforrásaikon belül, hogy a fogyasztók lehetőleg ne érezzék a nehezebb hozzáférhetőséget” – tette hozzá.

Az emelkedő zöldségárakat a szlovák Statisztikai Hivatal adatai is alátámasztják. A legnagyobb mértékben a paprika drágult: a decemberi 2,82 euró után februárban már 4,15 euró volt az átlagára. A paradicsom sem sokkal olcsóbb: három hónappal ezelőtt még 2,73 euróba került kilója, februárban már 3,23 euró.

A hagyma ára 1 euróról 1,20-ra emelkedett, a vaj viszont némileg olcsóbb lett a decemberi árához képest.



A zöldségféléken kívül további drágulásra lehet számítani a pékárukat illetően is – a szakértők szerint megközelítőleg 10 százalékos további áremelkedéssel kell számolnunk.

A vaj és az olaj ára viszont érezhetően csökkenni kezdett, pedig ez a két élelmiszer volt a drágulás két fő szimbóluma. A 250 grammos vaj átlagára eddig 2,2 és 2,4 euró között mozgott, mostanra viszont néhol már 1,50-ért is hozzájuthatunk.

Ehhez csatlakozhat hamarosan a tej is – az elemzők szerint olcsóbb lehet a tej és a tejtermékek is, és egy ideig nem is változik majd az áruk.

Az élelmiszerárak kapcsán kedvező hírek érkeznek a globális piacról is. A világpiaci árak februárban csökkentek a januárihoz képest – ezt elsősorban az olajak és a tejtermékek árának csökkenése eredményezte.

Jana Glasová elemző szerint összességében véve nálunk 2023 második felében lesz érezhetőbb az élelmiszerárak változása, ugyanakkor továbbra is számolni kell a lehetséges rizikófaktorokkal.



