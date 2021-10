Menekülnek a munkahelyükről azok a zsaruk, akik alaposan bekavartak a NAKA-nak

Még mindig mozgásban vannak a dolgok a belügyminisztérium belső ellenőrző hivatalánál. Most az derült ki, hogy Diana Santusová, az inspekció nyomozócsoportjának egyik vezetője szedi a sátorfáját és kérvényezte az áthelyezését.

És nem csupán ő tett ilyen lépést, hanem a nyomozók irányítását tőle megöröklő utódja is. Santusová neve akkor vált ismertt, amikor annak a csoportnak a vezetőjévé nevezték ki, amelyik a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) ismertebb ügyeivel kapcsolatos állítólagos hamis tanúzásokkal foglalkozott. Nyáron több érintettet fülön akartak csípni, de aztán csak az egykori Takáč-féle bűnbanda egy tagja, Dömötör Csaba került kézre.

Az azóta lemondott rendőrfőkapitány, Peter Kovařík aztán félbeszakította azt a bevetést, ahol majdnem összetűzésbe kerül egymással két rendőri alakulat. Történt ugyanis, hogy a NAKA operatív egységei épp a Speciális Ügyézség bazini épületéhez tartottak, amikor civil terepjárók állták útjukat, és fegyveres férfiak ugráltak ki belőlük, majd utasították a NAKA rendőreit, hogy szálljanak ki. Mikor ezt megtették, átkutatták az autójukat, mert állítólag a pozsonyi Takáč-klán volt tagját keresték. Csak később derült ki, hogy a sobrancei határrendészet különleges egységéről volt szó, és az ország másik végéből érkeztek a belügyminisztériumi inspekció megbízását teljesítve. Aztán Kovařík ellen - Santusová közbenjárására - eljárás indult - később meg távozott a pozíciójából - , mert meghiúsította azt az akciót, mely során a belügyminisztériumi ellenőrző hivatal őrizetbe vett volna két alvilági személyt, Matej Zemant és Peter "Tigris" Petrovot.

Santusová szerint nem volt szükség a bevetést felfüggeszteni és hogy a félbeszakított akcióig minden jogszerűen ment. Ettől még kapásból félreállították, és a felettesei hazugságvizsgálóra küldték. Itt kanyarodunk vissza a most kipattant fejleményhez, miszerint Santusová kérelmezte az áthelyezését - a Markíza televízió értesülései szerint - az ország keleti részébe. Santusová nem akart arról nyilatkozni, miért akar távozni a fővárosból, ahogy azt sem fejtette ki, rákapcsolták-e a poligráfra. Közben az is kiderült, hogy Santusová utódja, Michal Vyšváder is kérelmezte az áthelyezését. Ő volt az a nyomozó, aki aláírta azt a határozatot, amelyikben meggyanúsították a NAKA négy nyomozóját, akiket aztán előzetes letartóztatásba is helyeztek, de azóta ki is engedtek onnan.

Ami az említett Dömötört illeti, ő tanúként tavaly Ľudovít Makó, a Pénzügyi Igazgatóság (Finančná správa) bűnügyi hivatalának egykori igazgatója ellen tett vallomást. Mint most kiderült: kihallgatása során hazudott. De mivel együttműködött a rendőrséggel, csupán felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

(tvnoviny/para)