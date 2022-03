A menekülteket szállító autó sofőrjének nem kell autópálya-matricát vennie

Az ukrajnai helyzettel kapcsolatos, kedden jóváhagyott törvény értelmében a humanitárius segélyt, valamint a menekülteket szállító járművek vezetői mente-sülnek az útvámfizetés alól.

Az Ukrajnában regisztrált jármű sofőrjének nem kell autópálya-matricát vásárolnia Szlovákia területén. A parlament gyorsított jogalkotási eljárás keretében tárgyalt az úgynevezett lex Ukrajna törvényről.

Az új jogszabály értelmében az Ukrajnából érkező menekültek a Szlovákiába való belépéstől számított 30 napig jogosultak ingyenes sürgősségi orvosi ellátásra.

Az új jogszabály értelmében egy másik állam területén kialakult háborús konfliktus miatt gazdasági intézkedések hajthatók végre a lakosság egészségügyi ellátása céljából. A törvény rendelkezik a sürgősségi egészségügyi szolgálat ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről is.

A jogszabály kiterjeszti azon gyógyszer-nagykereskedők körét, amelyek gyógyszereket szállíthatnak humanitárius célra.

Az intézkedéscsomag kiterjeszti a szlovák fegyveres erők NATO-parancsnokság alá tartozó egységeinek irányítását szabályozó jogi kereteket is. Az Ukrajnából érkezett diákok számára terhességi támogatás is nyújtható.

A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) fog adatokat szolgáltatni a sürgősségi egészségügyi ellátás költségeiről az egészségügyi minisztériumnak és a legnagyobb egészségbiztosítónak a Szlovákiában nyújtott ideiglenes menedékjogról, annak megszűnéséről vagy megszüntetéséről.

Az ukrajnai menekültek számára a törvény ideiglenesen lehetővé teszi, hogy bankszámlát nyithassanak olyan személyi dokumentummal, amelyen szerepel a kereszt- és vezetéknév, valamint a többi személyi adat, ha a dokumentumot hivatalos ukrán szerv állította ki

A műemlékvédelmi alapról szóló törvényt is módosítják, hogy lehetővé tegyék a segítségnyújtást az ukrajnai kulturális örökség védelméhez. A jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy több nyelven lehessen pályázatot benyújtani az Audiovizuális Alaphoz és a Művészeti Alaphoz, hogy a katonai konfliktus által érintett személyek is igényelhessenek támogatást.

A jogszabályok eddig lehetővé tették, hogy a megye, a járás és az önkormányzat önkéntesek segítségét vegye igénybe. Az új jogszabály értelmében az állami hatóságok is igénybe vehetik a segítségüket.

Az új jogszabály aznap lép hatályba, amikor megjelenik a törvénytárban.

