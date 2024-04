Mennél háborúba? Beengednéd a migránsokat? Mi lesz, ha megjelennek a nőnek öltözött férfiak?

Magyarországon egyáltalán nem a címben szereplő kérdésekkel ijesztgetik, akiket lehet. A FIDESZ európai parlamenti választásokra ösztönző kampányjelszavai egyenesen állítják, hogy minden magyar háborúba lesz küldve, be lesznek engedve a migránsok és megjelennek majd a nőnek öltözött férfiak. Már ha a választók nem a FIDESZ jelöltjeire szavaznak majd!

Illusztráció - Facebook

Nem kell különösebb rosszindulat ahhoz, hogy mindebből arra következtessen a méla szemlélő, hogy itt bizony a lehetséges választók totális hülyének nézése esete forog fenn… Illetve „csak” az van, hogy a mocsári marketing buzgó tutorai nyilván azt hiszik:

a hülye választók tömegei csakis hülye állításokkal mozgósíthatók. Logikus! Vagy mégsem?

A probléma mindebben csak annyi lehet, akad-e majd az európai parlamenti választások napján elegendő mennyiségű született, vagy ostobaságra idomított választó. Akiknek beadható bármilyen primitiv maszlag. Az eddigi magyarországi tapasztalatok e tekinteben minimum óvatosságra intenek…

De hagyjuk is mostan Magyarországot. Legyen ottani nemzettestvéreink dolga, hogy merre van nekik az előre meg a hátra…! Merthogy minálunk Szlovákiában is duzzadozni látszik már az európai parlamenti választások kampánya.

Senkinek ne legyenek illúziói affelől, hogy errefelé a legelvetemültebb hülyeségkkel szemben holmi tényekkel, észérvekkel operálnak majd a pártok beszélő fejei, meg a hivatásos voksvadászok. A minap letudott államfőválasztás és annak végeredménye talán erről tanúskodott?!

Tutira borítékolható hát, hogy itt is a háború rémével meg a migránsokkal leszünk majd ijesztgetve. Épp úgy, ahogy az az államfőválasztás gagyi kampányában történt. Sőt, azon sem kell meglepődni, ha errefelé is megjelennek majd itt-ott nőnek öltöztetett férfiak. Hogy a férfinek öltözött nőkről ne is beszéljünk...