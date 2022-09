Mennyi az annyi? Havonta ennyibe fáj az nekünk, ha egész nap megy a tévé, és a hűtő is be van kapcsolva

Most, hogy az energiaárak az egekbe szöktek, tényleg jó tudni, hogy a háztartási gépeink mennyi áramot fogyasztanak. Azaz mennyi pénzt költünk el a használatuk miatt havonta. A tvnoviny.sk hírportál összegyűjtötte, mi mennyibe kerül, ha abból indulunk ki, hogy a kilowattóránként (kWh) a szlovák háztartások átlagosan 19 centet fizetnek. Ezek között az adatok között böngészünk most.

Illusztráció (wikipédia)

Hogy a háztatási készülék sokat-e fogyaszt vagy keveset, azt az energiaosztályba való besorolásuk jelzi. Ezt A-tól G-ig jelölik, ahol az A. osztályú (sötétzöld színnel címkézett) készülékek fogyasztják a legkevesebb energiát, tehát ezek a termékek a legenergiatakarékosabbak és a G. osztályúak (piros színnel címkézett) használják a legtöbbet.

A háztartásokban használt masinák energiacímkéjén minden szükséges adat megtalálható.

Hűtőszekrény fagyasztóval

Nélkülözhetetlen háztartási gép, melynek éves fogyasztása 100-300 kWh között mozog, hiszen mindez a már említett energiaosztálytól függ. A háztartás ezért a készülékért átlagosan három eurót fizet havonta.

A hűtőszekrényből minden ajtónyitáskor hideg levegő illan el, tehát minél gyakrabban nyitogatjuk az ajtaját, annál nagyobb lesz az áramfogyasztásunk. Meleg étel szintén nem tartozik a hűtőszekrénybe, várjuk meg, míg az kihűl, és csak azt követően tegyük be a fridzsiderbe.

A hűtőt tanácsos okosan elhelyezni. Ne érje tűző nap, essen tőle minél távolabb a tűzhely, fűtőtest! Ha ezek nem teljesülnek, a hűtő kívülről melegszik, és több energia kell neki a hideg fenntartására.

Mosogatógép

Meglepő módon az éves átlagfogyasztása magasabb, mint egy hűtőszekrényé, hiszen az akár 234 kWh is lehet. Másrészt az is igaz, hogy hihetetlenül sok vizet spórol meg. Egyes öko üzemmódokban akár 10-szer kevesebb a vízigénye, mint a klasszikus mosogatás esetében.

Elektromos főzőlap

Ez a készülék a legnagyobb energiazabáló, átlagos használata csaknem havi kilenc eurót emészt fel. Emiatt korábban sok háztartás inkább a gázüzemű változatát választotta.

Főzéskor ügyeljünk arra, hogy a fedél jól illeszkedjen az edényre. Már a több milliméteres rés is lényegesen nagyobb hőveszteséget okozhat.

Mosógép és szárítógép

Ennél a két készüléknél is nagyon fontos, melyik energiaosztályba tartozik, hiszen nagyon gyakran használjuk őket, főleg ha kisgyerekek is vannak a háztartásban. Ezek a masinák két-három euróval terhelik a háztartás havi költségvetését.

Takarékosabban moshatunk, ha a mosógépünket nem félig üresen vagy telezsúfolva kapcsoljuk be. Helyes lépés lehet, ha csökkentjük a mosás hőmérsékletét is, hiszen minél magasabb hőmérsékletet állítunk be, annál nagyobb a fogyasztás. Emellett a modern mosó- és mosogatógépek általában ökoprogramokkal is rendelkeznek. Bár időigényesebbek, sok energiát takaríthatnak meg.

Televízió

Sok családban megállás nélkül megy, és szinte családtagnak számít. Ennek ellenére a havi költsége másfél és három euró között mozog.

(tvnoviny/para)