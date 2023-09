Mennyire hatnak a sofőrökre a modern kor vívmányai?

Számtalan olyan munkakör létezik a világon, amelyet a lehető legjobban megpróbáltak automatizálni. Ezek a törekvések persze több vagy kevesebb sikerrel jártak, attól függően, hogy milyen típusú munkakörről volt szó. Van, ahol már alig van szükség emberi erőforrásra, míg másutt teljes mértékben megkerülhetetlen az emberi munka. A modern technika vívmányai minden szakmát érintenek, így ez alól nem kivétel a sofőr szakma sem, ahol ráadásul hatalmas munkaerőhiánnyal is meg kell küzdeniük a munkáltatóknak.

Kellenek egyáltalán sofőrök?

Éppen a sofőrhiány és a technológiai fejlődés miatt valahol akár logikus is lehetne, hogy a Sofőr állás oldalán meghirdetett belföldi sofőr állások némelyikét inkább másmilyen módon töltsék be. Gondoljunk csak bele abba, hogy már mennyi olyan törekvés tapasztalható, amelyek azt célozzák, hogy a járművek úgymond önvezetőek legyenek. De hogy mennyire valós is ez az ábránd?

Persze létezik már tempomat, a sofőröket a sáv- és a távolságtartó technológiák is segítik, sőt, még a parkolást is könnyebbé teszi az automatika, ez azonban közel sem jelenti azt, hogy ne lenne szükség sofőrre.

Ha jobban belegondolunk, és történelmi kontextusba helyezzük a sofőrködést, akkor persze nyilvánvaló, hogy míg korábban a lovak húzták a kocsikat, valahol már sikerült is önműködővé tenni a folyamatot. Ha az állat ismerte az útvonalat, akkor szinte emberi beavatkozás nélkül képes volt eljutni egyik pontból a másikba.

A világ felgyorsult!

Csakhogy minden gyorsabbá vált, éppen ezért az önműködő autók kevésbé jelentenek biztonságos megoldást, főleg, hogy be is népesítik a járművek az utakat.

Persze akadnak olyan opciók, mint mondjuk a drónkamionok, amelyek akár enyhíthetik is a munkaerőhiányt, ám ott is szükség van legalább egy sofőrre, aki a konvojt vezeti.

Éppen ezért, ha amiatt félsz váltani, hogy vajon a gépek és a mesterséges intelligencia mikor veszi át a helyedet és a munkádat, akkor bátran dőlj csak hátra, ez nem mostanában fog bekövetkezni.

Sőt, a sofőrökre még nagyobb szükség van, mint valaha volt, hiszen soha nem látott mértékben van igény az áruk szállítására. Elég csak az online vásárlások teljesítésére gondolni, és máris megértjük, miért is növekedett meg ennyire a kereslet a sofőrök iránt.

Döntsd el, milyen munkát végeznél szívesen!

Éppen a munkaerőhiányból is fakad az, hogy soha nem látott választási szabadság jellemzi a sofőrként való elhelyezkedést. Bár sok esetben még mindig nem becsülik meg kellőképpen a sofőröket, azért érdemes fejben tartani, hogy bátran lehetsz öntudatos, és nyugodtan mondhatsz nemet is egy-egy olyan állásajánlatra, amelyet méltatlannak érzel.

Mérd fel a saját igényeidet (mennyit szeretnél távol lenni, hol lenne ideálisan a munkavégzés helye) és a korlátaidat (milyen jogosítvánnyal rendelkezel, hány esztendős vagy), és máris látni fogod a lehetőségeidet a Sofőr állás álláshirdetési oldalán!

