Ment a nagy duma, mi mindenre képes az orosz hadsereg, de aztán lemondtak egy ünnepséget, mert berepült egy ukrán drón

"Nyíltan kijelöltük Oroszország nemzeti érdekeinek határait és övezeteit, mind a gazdasági, mind a létfontosságú és stratégiai érdekekét. Ezek mindenekelőtt a sarkvidéki vizeink, a Fekete-, az Ohotszki- és a Bering-tenger, valamint a balti-tengeri és a Kuril-szorosok. Határozottan, minden eszközzel meg fogjuk védeni őket" - mondta.

Putyin azt hangoztatta, hogy az orosz hadiflotta képes villámgyorsan megfelelni bárkinek, aki úgy dönt, hogy megsérti Oroszország szuverenitását és szabadságát. Méltatta a haditengerészet, amely szerinte becsülettel teljesíti stratégiai feladatait az ország határain és a világtenger bármely régiójában, magasfokú készültségben áll és folyamatosan fejlődik.

Az elnök a parádét megelőzően a Péter-Pál-erődben, a Szentpétervár Történeti Múzeumában írta alá az orosz haditengerészet új doktrínáját és hajózási szabályzatát jóváhagyó rendeleteket. A 2015. június 17-én jóváhagyott előző doktrína ezzel hatályát vesztette. Az orosz haditengerészet magalakulásának 326. évfordulóján megtartott szentpétervári parádén 47 hajó és 42 repülőgép vett részt.

Szevasztopolban, az orosz Fekete-tengeri Flotta anyakikötőjében lemondták a haditengerészet napi ünnepségeket, miután ukrán dróntámadás érte a flotta főhadiszállását.

The so-called governor of #Sevastopol region published a photos of the Black Sea Fleet headquarters after the alleged #Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/x7RsjfAuh1