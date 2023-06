Mentsük meg együtt a Bacsfa-Szentantali Kálvária Fájdalmas Anya Kápolnáját!

A Vúb bank ahogyan minden évben, most is meghirdette a "Poklady Slovenska" nevű jótékonysági akciót, melynek keretében az emberek a szavazatukkal dönthetnek arról, hogy melyik legyen az az emlékmű, amely 30 ezer eurót kap renoválási célzatból. Az idei évben a Bacsfa-Szentantali Kálvária Fájdalmas Anya Kápolnája is ott van a pályázottak listáján. A szavazatukat IDE kattintva adhatják le!