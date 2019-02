Menyhárt olyan gyorsan lelépett, hogy csak az üres székét mutogatták a televízióban (VIDEÓ)

Másnap, azaz kedden délután meg bejelentette, stratégiai döntést hozott, és arra kéri az MKP szimpatizánsait meg a magyar szavazókat, a legerősebb jobboldali demokratikus jelölt mellett álljanak ki. A liberálisnak is mondott Robert Mistrík mellett.

Menyhárt meglépte azt a logikus lépést, amit normál esetben erényként is eladhatna a befogadó választóknak: egy jónak ítélt szlovák jelölt javára kész volt feláldozni az ilyenkor megjátszható marketing-lehetőséget, pártja üzenetének lobogtatását. Ne azon lovagoljon mindenki, hogy másfél százalék körüli a népszerűsége, inkább az önfeláldozása, a gesztusa legyen beszédtéma!

Kérdés az, ezt a taktikailag amúgy értelmes húzást mennyire veszi be a parlamenten kívüli tömörülés szavazóbázisának gyomra. Az első reakciók alapján úgy tűnik, sokan cserbenhagyásos manőverként értékelik a pártelnök választását. De majd március 16-án ízelítőt kapunk abból, mennyi MKP-s szavazót sikerült meggyőzni a szinte hídszerű, "fogjunk-össze-a-jó-szlovák(ok)kal" álláspont helyességéről.

Most még csak ott tartunk, hogy Menyhárt sebtiben otthagyta a kampányt, amit viszont el kell adnia a pártos törzsközönségnek. Annak a bázisnak, amelyikre májusban, az európai parlamenti szavazáskor is igényt tart. Meg aztán egy év múlva, a "hazai" parlamenti választásokkor is. Ebben a politikai marketinges kihívásban, a tábor egyben tartásában az sem világos, mennyire számíthat az MKP a máskor túláradóan "segítőkész" magyarországi közmédiára, ahol mondjuk egy Mistrík-tipusú figura az anyaországban simán Soros-bérencnek lenne elkönyvelve.

Menyhárt "felállt" arról a székről, amelyiken sosem foglalt helyet. Így most nem tudjuk meg, az elnökválasztási kampány vitaműsoraiban mennyira állt volna helyt a többi jelölttel szemben. Meg azt sem, képes-e arra, hogy egyszer majd visszaüljön arra a bizonyos ülőalkalmatosságra, és elmondja szűzbeszédét a szlovák sajtóban arról, hogy nem vagyunk másodrendű polgárai ennek az országnak.

(sp)