Mérgesgáztámadás érte Aleppót - megrázó videó

A helyi kórházak közléseire hivatkozva a SANA arról számolt be, hogy több pácienst is légzési nehézséggel szállítottak be az egészségügyi intézményekbe. A hírügynökség fotókat és videófelvételeket is közzétett a történtekről, ezeken orvosi ellátásra szoruló embereket lehetett látni.

A szíriai felkelők ugyanakkor kitalálásnak nevezték a gyanúsítást. Szerintük mindez "hazugság, amely azt a célt szolgálja, hogy elfedje a rezsimnek a szíriai lakosság ellen elkövetett bűntetteit".

A Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányát támogató Oroszország védelmi minisztériumának közlése szerint a klórgázzal töltött rakétákat a korábban an-Nuszra Front néven ismert szélsőséges szervezet uralta térségekből lőtték ki, az Idlíb tartományban a feszültség csökkentésére létrehozott zóna területéről.

Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője közölte: "a rendelkezésre álló információk szerint, különös tekintettel az áldozatok mérgezési tüneteire, a lőszer, amellyel az aleppói lakónegyedeket lőtték, klór (gázzal) volt töltve". Egyben bejelentette, hogy Moszkva egyeztetni fog Törökországgal is a történtekről, hiszen Ankara felelős a deeszkalációs övezetben a tűzszünet megtartásáért.

A szíriai külügyminisztérium vasárnap cselekvésre sürgette az ENSZ Biztonsági Tanácsát (BT) a feltételezett aleppói gáztámadás miatt. A damaszkuszi kormány "felszólítja a BT-t, hogy haladéktalanul és határozottan ítélje el ezeket a terrorista bűncselekményeket ... és foganatosítson elrettentő büntetőintézkedéseket olyan országok és rezsimek ellen, amelyek támogatják és pénzelik a szélsőségeseket" - olvasható a tárca közleményében.



(MTI)