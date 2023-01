Messi mégis távozhat a PSG-ből

Sajtóhírek szerint fordulat állhat be Lionel Messi ügyében és a hétszeres aranylabdás futballista mégis távozhat a Paris Saint-Germain együttesétől.

Lionel Messi (TASR/AP)

Több médium is arról számolt be, hogy a hőn áhított világbajnoki trófea decemberi elhódítása után a 35 esztendős támadónak már nincs olyan címe, amit "üldöznie" kellene, ez pedig klubbéli kötelezettségeire is befolyással van.

A Marca című spanyol sportnapilap arról írt, Messinek már egyáltalán nem fontos, hogy Párizsban újabb és újabb trófeákat gyűjtsön, ezért klubszinten inkább érzelmi alapú döntéseket hozhat.

Erre alapozva a Marca szerint Messi ezért nem hosszabbította meg nyáron lejáró szerződését a PSG-vel, noha néhány hónapja még arról szóltak a hírek, hogy további egy évig marad a francia fővárosban. A legvalószínűbbnek azt tartja a lap, hogy Messi távozása esetén visszatér egykori sikerei színhelyére, az FC Barcelonába, ahol 2005 és 2021 között futballozott, ugyanakkor korábbi hírek az észak-amerikai ligában érdekelt Miami FC, a játékos gyerekkori első klubja, a Newell's Old Boys és a szaúdi al-Hilal érdeklődéséről szóltak.



(MTI)