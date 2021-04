Messzebbre és gyorsabban repült harmadik útján a NASA helikoptere a Marson (VIDEÓ)

Az 1,8 kilogramm súlyú helikopter, amely az első két repülése alkalmával leginkább csak lebegett a vörös bolygó felszíne felett, ezúttal 50 métert repült és elérte a másodpercenkénti két méteres sebességet

A Perseverance marsjáró megörökítette a 80 másodpercig tartó vasárnapi repülést. A NASA szerint a felvételek a következő napokban érkeznek be a földi irányítóközponthoz.

The #MarsHelicopter is really “spreading its wings” now – even pushing beyond my camera's field of view. Watch my view of Flight #3, as Ingenuity takes off on a long run (164 ft/50 m) down its flight zone and back. https://t.co/ESQu9PIL9S pic.twitter.com/PzEoD3XoHA