A Metrans elnökét és a 20 éves Szent György Kórust is kitüntették Dunaszerdahelyen

Hájos Zoltán polgármester saját hatáskörben idén két polgármesteri díjat és egy emléklapot adott át a városi díjátadó ünnepségén.

A Szent György Kórus (Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!)

Előbbi díj egyik kitüntetettje idén Kiss Péter, a Metrans vállalat elnök-vezérigazgatója lett. Kiss Péter a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatott tanulmányai során az intermodális közlekedésben dolgozott a pozsonyi WienCont Container Terminal vállalatnál, majd az egyetem elvégzése után csatlakozott a dunaszerdahelyi Metrans (Danubia) a.s. vállalathoz, melynek 1999 szeptemberétől, tehát tulajdonképpen 22 éves korától a vezérigazgatója. 2018 áprilisától a cégen belüli tudatos utánpótlás-nevelés eredményeként Jiří Samektől átvette a prágai anyacég igazgatósági elnök-vezérigazgatói posztját is. A vállalat intermodális terminálok egyedülálló hálózatának köszönhetően egész Közép-Eurpában magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt, jelenleg lengyelországi hálózatuk megerősítésén dolgoznak.

Kiss Péter

Ugyancsak Polgármesteri Díjban részesült az idén 20 éves Szent György Kórus, a díjat pedig annak művészeti vezetője, Érsek Rezső és karnagya, Kollár Katalin vette át.

A 32 főből álló kórus az elmúlt két évtizedben elválaszthatatlan részévé vált Dunaszerdahely kulturális és társadalmi életének. Megalakulása után hamar nagy szakmai fejlődésnek indult, egyre növekedett a taglétszámuk és a mai napig rendkívül aktívak, hetente kétszer próbálnak. A művészeti irányultságot adó egyházi vonal adott volt, emellett a klasszikus vonalat is képviselte a kórus, hiszen a városban sokáig egyedüli vegyes karként működött. A klasszikus zongorát idővel felváltotta a nagy zenekari hangzást biztosító zenei alap, így a legkisebb községbe is eljutottak. A misék mellett koncert énekkarként is működnek, a városi rendezvények mellett hagyományossá vált karácsonyváró koncertjük, melyet eleinte a templomban, az utóbbi években viszont a nagy érdeklődés miatt már a kultúrházban rendeznek meg. A kórus nemcsak egész Dél-Szlovákiában és Magyarországon, de Ausztriában és Romániában is fellépett már, tavaly pedig csak a járvány miatt maradt el litvániai előadásuk Az elmúlt húsz évben 10 koncert DVD-t és több videóklipet is készítettek.

„Egy énekkart megalapítani és kellő szívnvonalon elindítani is elég nagy gond, de szerintem még nehezebb 20 évig megtartani. Nekünk nemcsak közönségszórakoztató funkciónk, hanem küldetésünk is van, mégpedig az, hogy a művészi élményen kívül a lelket is építsük, simogassuk, és ha ez egy kicsit is sikerült, már megérte" - mondta köszönőbeszédében Érsek Rezső.

Hájos Zoltán idén egy Polgármesteri Emléklapot is odaítélt, mégpedig a 2011-ben elhunyt Rácz László festőművésznek, melyet a művész özvegye vehetett át. Rácz László a Csallóközi Népművelési Központ művészeti osztályának módszertani vezetője volt, új tehetségek felkutatásával is foglalkozott. Művészeti tevékenységén keresztül országos szinten is elismert. Számos felejthetetlen rendezvény ötletgazdája, ezek közé tartozik a Képzőművészeti Spektrum, az AMFO és DIAFOTO, a Csallóközi Színes Ceruzák, a Járási képzőművészeti olimpiász, Képzőművészeti Klub és a Fotoklub kiállításai. 1979-1990 között évente rendezett és vezetett művésztelepeket Nyárasdon és Pozsonyeperjesen. Munkásságának köszönhetően a Csallóközben kialakult a helyi képzőművészek és fotóművészek egy erős csoportja, akik évtizedek óta részt vesznek országos és nemzetközi szintű megmérettetéseken.

(SzT)