Mexikó ellen 100. válogatott meccsét játszotta Bíró Alexandra

Az elmúlt héten két nemzetközi barátságos mérkőzést játszott a szlovák női labdarúgó válogatott. Az elsőt 8prilis 12-én a szomszédos Ausztria fővárosában. Ezen a találkozón, melyen Mexikó együttese volt az ellenfél, Szlovákia válogatottjának két oszlopos tagja, Bíró Alexandra és Dominika Škorvánková jubilált. Az előbbi Ausztriában (SKN St. Pölten), az utóbbi pedig Franciaországban (Montpellier HSC) légióskodik.

Bíró Alexandra három mexikói gyűrűjében (Roman Ferstl fotói)

Történt ugyanis, hogy mindketten a századik válogatott párharcukat játszották címeres mezben. Az előzetes forgatókönyv alapján Škorvánková a kezdőtizenegyben kapott helyet, őt a találkozó 55. percében Bíró Alexandra cserélte. A cserénél egyébként Škorvánková a kapitányi karszalagot is átadta rutinos csapattársának, az alistáli származású Bíró Alexandrának. A párharc egyébként 0:0-s döntetlennel fejeződött be. „A mi nemzedékünk tagjai közül néhányan már pályafutásuk befejezését fontolgatják. Én viszont még nem gondolok a visszavonulásra. Annál is inkább, hogy a labdarúgás életem szerves részét alkotja. Természetesen folytatom, de egy újabb százas már nem reális” – nyilatkozta a csallóközi gyökerekkel rendelkező középpályás a jubileumi meccset követően a Szlovák Futballszövetség honlapján.



Az 55. percben egymást váltotta a két jubiláns

Időközben a két hölgyfocista már a második százast is elkezdte, ugyanis a Szlovénia elleni összecsapáson is pályára léptek. A 101 mérkőzés azonban felettébb balul sikeredett. Peter Kopúň edző védencei ugyanis 0:5-ös vereséggel zártak.

ái