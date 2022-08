Mi a fene, a szlovák MiG-29-ek már Ukrajnában parkolnak? Mutatjuk, hogy keletkezett zavar a téridő kontinuumban!

Illia Ponomarenko, a Kyiv Independent ukrán újságírója a Twitter-oldalán osztott meg egy képet egy szlovák jelzésű MiG-29-es vadászgépről a következő szöveggel.

Azt nem tudni, hogy ő maga ezzel azt kívánta-e közölni, hogy a gépek már Ukrajnában vannak, mindenesetre szlovák felségjelzéssel ez egyrészt fura lenne, másrészt ha akarta, ha nem, többekkel ezt sikerült elhitetnie.

Az egész nem itt kezdődött, de innen már az következett, hogy a SITA hírügynökség nem sokkal később tényként közölte a hírt, amit több portál le is hozott, többek között a TVnoviny.sk. Ponomarenko státuszát pedig megosztotta Jakub Goda dezinformációs szakember, az államfő tanácsadói csapatának egyik tagjai is.

A hírt azonban cáfolta Jaroslav Naď védelmi miniszter.

Ezt követően Goda is magyarázkodni kezdett, hogy a hírek milyen láncolatának ült fel - vélhetően nem egyedül. Tulajdonképpen felfejtette az egész történetszálat. Eszerint, ahogy arról korábban mi is írtunk, Jaroslav Naď beszélt róla, hogy hamarosan leszerelik, majd áruba bocsátják a szlovák MiG-eket, amelyek a legnagyobb valószínűség szerint Ukrajnában kötnek majd ki.

BREAKING:



Slovakia has announced that they will ground their MiG-29 fighter jets next month and donate them to Ukraine.



pic.twitter.com/6tRJvVk4ca